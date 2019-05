CDU wird stärkste Kraft in Bremen – SPD verliert dramatisch

Die SPD kommt bei der Bürgerschaftswahl nur noch auf 24,5 Prozent und liegt einen Prozentpunkt hinter der CDU. Linke und Grüne gewinnen deutlich dazu.

Carsten Sieling muss als erster SPD-Bürgermeister der Geschichte Bremens Platz 2 bei einer Bürgerschaftswahl hinnehmen. Bild: DPA | Hauke-Christian Dittrich

Zum ersten Mal seit 73 Jahren ist die SPD nicht mehr stärkste politische Kraft im Land Bremen. Der Prognose von Infratest dimap im Auftrag der ARD zufolge hat die CDU mit Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder bei der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft 25,5 Prozent der Stimmen bekommen, die SPD demnach nur 24,5 Prozent. Der rot-grüne Senat unter Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) ist damit abgewählt.

24,5 24,5 SPD Verluste: -8,3% 25,5 25,5 CDU Gewinne: +3,1% 18,0 18,0 Grüne Gewinne: +2,9% 6,0 6,0 FDP Verluste: -0,6% 12,0 12,0 Linke Gewinne: +2,5% 7,0 7,0 AfD Gewinne: +1,5% 2,8 2,8 BIW Verluste: -0,4% 4,2 4,2 Sonstige Verluste: -6,3% Quelle: Infratest dimap

Drittstärkste Kraft wären die Grünen mit 18 Prozent der Stimmen. Die Linke kommt demnach auf 12 Prozent der Stimmen. Knapp ist es für die FDP mit 6 Prozent. Die AfD steht etwas besser da. Die Partei kommt Infratest Dimap zufolge auf 7 Prozent. Die Bürger in Wut (BIW) werden laut Prognose erneut in die Bürgerschaft einziehen. Zwar kommen sie landesweit nicht über 5 Prozent, erreichen aber in der Stadt Bremerhaven 9 Prozent – das wäre ausreichend für den Einzug ins Landesparlament.

Gewinne und Verluste

Verluste: -8,3 Verluste: -8,3 SPD Gewinne: +3,1 Gewinne: +3,1 CDU Gewinne: +2,9 Gewinne: +2,9 Grüne Verluste: -0,6 Verluste: -0,6 FDP Gewinne: +2,5 Gewinne: +2,5 Linke Gewinne: +1,5 Gewinne: +1,5 AfD Verluste: -0,4 Verluste: -0,4 BIW Verluste: -6,3 Verluste: -6,3 Sonstige Quelle: Infratest dimap

CDU spricht von "Regierungsauftrag"

"Das ist ein historisches Ergebnis", sagte CDU- Landesgeschäftsführer Heiko Strohmann im buten un binnen-Wahlstudio in der Bremischen Bürgerschaft. "Auch wenn ich mir das Ergebnis noch etwas deutlicher vorgestellt hatte." Immerhin hatte Spitzenkandidat Meyer-Heder vor der Wahl 30 Prozent als Ziel ausgegeben. Trotzdem leite er einen klaren Regierungsauftrag aus dem Ergebnis ab, sagte Strohmann. "Die Menschen wollen einen Wechsel."

Auch Meyer-Heder sagte: "Wir wollen den Bürgermeister stellen." Möglichen Sondierungsgesprächen mit den Grünen blickte er bereits am Wahlabend positiv entgegen: "Ich glaube, das bekommen wir zusammen hin."

SPD hofft auf bessere Zahlen am späten Abend

SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe räumte ein "historisch schlechtes Ergebnis" bei buten un binnen ein. Er verwies aber auch auf das noch ausstehende Endergebnis. "Aber so nah ist uns die CDU bisher noch nie gekommen."

Auch Sieling bescheinigte der CDU ein gutes Abschneiden. Er hoffe aber noch auf ein besseres Ergebnis für seine Partei im Laufe des Abends. "Es deutet sich an, dass unser Ziel so jedenfalls noch nicht erreicht ist." Die SPD werde "offen und ehrlich darüber reden, welche Gründe für das Ergebnis verantwortlich sind", sagte er vor enttäuschten Parteimitgliedern auf der Wahlparty der SPD.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sprach von einer "Katastrophe". "Das ist ein absoluter Tiefpunkt in der stolzen Geschichte der Sozialdemokratie", sagte er.

"Da wird noch viel, viel passieren"

Weitere Informationen zum Video

Sitzverteilung

Parteien SPD

CDU

Grüne

FDP

Linke

AfD

BIW SPD: 22 CDU: 23 Grüne: 17 FDP: 5 Linke: 10 AfD: 6 BIW: 1 Quelle: Infratest dimap

Der Prognose zufolge stellt die CDU in der nächsten Bürgerschaft die größte Fraktion mit 23 Sitzen. Die SPD kommt demnach auf 22 Sitze, die Grünen auf 17. Die Linke bekommt Infratest dimap zufolge 10 Sitze, die AfD 6, die FDP 5 und die BIW 1.

Mögliche Koalitionen

84 Sitze insgesamt. Absolute Mehrheit bei 43 Sitzen. Rot-Grün (SPD & Grüne) : 39 Sitze

Rot-Rot-Grün (SPD, Linke & Grüne) : 49 Sitze

Ampel (SPD, FDP & Grüne) : 44 Sitze

Große Koalition (SPD & CDU) : 45 Sitze

Jamaika (CDU, FDP & Grüne) : 45 Sitze

Schwarz-Grün (CDU & Grüne) : 40 Sitze Absolute Mehrheit Quelle: Infratest dimap

Die rot-grüne Regierungskoalition ist abgewählt. Zwar gewinnen die Grünen laut Prognose deutlich dazu, die Verluste der SPD können sie aber nicht auffangen. Die CDU ist laut Prognose stärkste Kraft. Möglich wäre eine Große Koalition, diese hatte Bürgermeister Sieling aber bereits ausgeschlossen. Das von Meyer-Heder favorisierte Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP hätte die notwendige Mehrheit. Außerdem Rot-Rot-Grün aus SPD, Grüne und Linke. Auch eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen wäre möglich.

Mit einer ersten Hochrechnung wird frühestens um 21.30 Uhr gerechnet.