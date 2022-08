Nordmole in Bremerhaven abgesackt: Leuchtturm droht umzustürzen

Nordmole in Bremerhaven abgesackt: Leuchtturm droht umzustürzen Bild: Radio Bremen | Carolin Henkenberens

Wasserschutzpolizei hat die Geeste-Einfahrt für Schiffe gesperrt

Turm könnte ins Wasser stürzen, wenn Pegel sinkt

Kaje an der Nordmole seit Jahren baufällig

In Bremerhaven ist über Nacht ein Teil der Nordmole abgesackt. Dadurch steht der berühmte Leuchtturm an der Einfahrt zur Geeste schief. Laut Wasserschutzpolizei besteht die Gefahr, dass der Leuchtturm gegen Mittag ganz umkippt.

Auf der 360-Grad-Kamera des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes ist die Schieflage des Turms deutlich erkennbar. Bild: Screenshot/Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Dann ist der Wasserpegel besonders niedrig, derzeit stützt das Wasser noch den instabilen Turm. Es sei fraglich, ob der Turm diesen Tag überlebt, sagte der Leiter der Wasserschutzpolizei, Uwe Old: "Da ist nichts mehr rettbar. Wir können nur froh sein, dass wir keine Sturmlage haben, dass jetzt noch Wellen dagegen schlagen. Aber ich denke mal, in den nächsten Tagen wird es sich erübrigt haben für diesen Turm, leider." Die Schieflage des Turms ist auch in der Webcam des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes deutlich zu erkennen.

Der Turm gilt als eines der Wahrzeichen Bremerhavens. Die Einfahrt in die Geeste ist deshalb inzwischen gesperrt. Betroffen ist der Fischereihafen sowie die Werfen. Auch die Weserfähre hat ihren Betrieb eingestellt. Lotsenboote und einige Schiffe des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts wurden verlegt, damit sie weiter arbeiten können. Auch für das Weserstrandbad an der Nordmole hat das Absacken Konsequenzen. Laut Strandmeister Olaf Ballhoff ist der südliche Teil des Strands gesperrt.

Die Kaje an der Nordmole ist seit Jahren baufällig, ein Neubau ist bereits geplant. Zuständig ist Bremen Ports.

Lage von Nordmole und Molenturm in Bremerhaven

