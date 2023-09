Radio Bremen-Intendantin Yvette Gerner wiedergewählt

Yvette Gerner erhielt 22 der 24 Stimmen im Rundfunkrat. Bild: Radio Bremen

Gerner wurde mit 22 von 24 Stimmen des Rundfunkrates im Amt bestätigt. Die Findungskommission hatte sie zuvor einstimmig für eine weitere Amtszeit vorgeschlagen.

In seiner Sitzung am Donnerstag hat der Rundfunkrat von Radio Bremen die amtierende Intendantin Yvette Gerner für eine zweite Amtszeit mit 22 von 24 Stimmen in ihrem Amt bestätigt. Es gab zwei Enthaltungen. Der Rundfunkrat folgte mit der Wahl dem Vorschlag der neunköpfigen Findungskommission.

Der Vorsitzende des Rundfunkrats, Klaus Sondergeld, zeigte sich erfreut über das "überzeugende Vertrauensvotum" für die Intendantin. Gerner bedankte sich beim Rundfunkrat für das Vertrauen. Sie wird ihre zweite Amtszeit an der Spitze von Radio Bremen am 1. August 2024 antreten, die Amtsperiode geht bis 2029.