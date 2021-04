Beschluss des Senats: Bremer Firmen müssen Corona-Tests durchführen

Wir haben in den Schulen eine echte Testpflicht. Schülerinnen und Schüler müssen getestet werden, bevor sie in die Schulen gehen. Und wir glauben, dass Menschen, die arbeiten und nicht zuhause bleiben können, genauso gut geschützt werden müssen. Deshalb brauchen wir auch eine echte Testpflicht in den Betrieben.

Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister