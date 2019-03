Chronologie des Bremer Polizeikostenstreits

Für die DFL geht es um Millionen: Bremen fordert einen Teil der Polizeikosten für Hochrisikospiele zurück. Die Chronik eines Rechtsstreits.

Die Kosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen beschäftigen das Bundesverwaltungsgericht. Bild: Imago | Schmidbauer

Juli 2014

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) kündigt eine neue Regelung an: Er will, dass die Deutsche Fußball Liga einen Teil der Polizeikosten bei Bundesligaspielen, wenn besonders viele Polizisten bei Heimspielen von Werder Bremen im Einsatz sind, übernimmt. Solche sogenannten Hochrisikospiele gibt es drei bis fünfmal jährlich: Wenn der HSV, Hannover 96 oder Hertha BSC im Bremer Weser-Stadion zu Gast sind und mit schweren Ausschreitungen zu rechnen ist.

Es geht immer um die Grundsatzfrage, wollen wir die Mehrkosten, die entstehen, der Allgemeinheit zulasten legen, oder sagen wir: Bundesliga, das ist ein Milliardengeschäft und ein Teil dieser Kosten macht die DFL nicht arm. Ulrich Mäurer, Innensenator (22. Oktober 2014)

22. Oktober 2014

Die Bürgerschaft beschließt ein Gesetz "für die Erhebung von Polizeimehrkosten bei gewinnorientierten Großveranstaltungen mit zu erwartenden Gewalthandlungen". Es betrifft Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Besuchern, bei denen erfahrungsgemäß mit Randale und Gewaltausbrüchen zu rechnen ist. Insbesondere zielt dieses Gesetz auf Hochrisikospiele der Fußball-Bundesliga, weil sich bei der Bremer Polizei nicht zuletzt aufgrund der Bewachung dieser Spiele ein Berg von über 300.000 Überstunden angehäuft hat. Hintergrund: Während bei einem normalen Spiel rund 200 Polizisten ausreichen, sind bei Hochrisikospielen bis zu 1.000 Beamte im Einsatz.

27. Juli 2015

Gerüchte darüber, dass Bremen bald einen Gebührenbescheid an die DFL verschicken wird, werden lauter. Die DFL kündigt an, so eine Rechnung nicht begleichen zu wollen. Im Zweifelsfall würde man die Kosten an Werder Bremen weiterreichen.

18. August 2015

Bremen verschickt erstmals einen Gebührenbescheid an die DFL. Es geht um rund 425.000 Euro – Mehrkosten, die während des Hochrisikospiels zwischen Werder und dem HSV am 19. April 2015 entstanden sind. Bremen ist das erste und bislang einzige Bundesland, das so eine Rechnung an die DFL verschickt.

Zusatzkosten für das Land Bremen, 2015 – 2019 24. Februar 2018, Werder gegen HSV: Kosten werden noch berechnet. 16. April 2017, Werder gegen HSV: Kosten werden noch berechnet. 14. Mai 2016, Werder gegen Frankfurt: ca. 412.000 Euro 5. März 2016, Werder gegen Hannover: ca. 250.000 Euro 28. November 2015, Werder gegen HSV: ca. 250.000 Euro 16. Mai 2015, Werder gegen Mönchengladbach: ca. 250.000 Euro 19. April 2015, Werder gegen HSV: ca. 425.000 Euro Zusatzkosten seit Beginn des Streits: vermutlich über zwei Millionen Euro

25. April 2016

Die DFL klagt gegen den ersten Gebührenbescheid aus Bremen. Das Verwaltungsgericht Bremen soll jetzt entscheiden, wer zukünftig die Zusatzkosten für Hochrisikospiele tragen muss. Die DFL hält das Bremer Gesetz zu Mehrkosten bei Polizeieinsätzen für verfassungswidrig.

Die Aufrechterhaltung und die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist ausschließlich die Sache des Staates. Das daraus folgend auch die Kosten vom Staat zu tragen sind, ist für mich eindeutig. Reinhard Rauball, DFL-Präsident (17. Mai 2017)

17. Mai 2017

Senator Mäurer, Werder-Geschäftsführer Hess-Grunewald und DFL-Präsident Rauball treffen sich im Mai 2015 vor Gericht.

Eine Schlappe für Innensenator Ulrich Mäurer vor dem Verwaltungsgericht Bremen, denn das entscheidet: Das Land Bremen durfte den Gebührenentscheid über rund 425.000 Euro nicht an die DFL schicken. Die Gebührenfestsetzung sei rechtswidrig gewesen. Bremen legt gegen dieses Urteil Berufung beim Oberverwaltungsgericht ein.

29. August 2017

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts finden Gespräche zwischen dem Bremer Innenressort und der DFL statt. Ein gemeinsames Präventionsprojekt zur Vermeidung großer Polizeieinsätze kommt nicht zustande.

Wir lassen uns die Berufung nicht mit einem Präventionsprojekt abkaufen. Ulrich Mäurer, Innensenator (August 2017)

21. Februar 2018

Das Oberverwaltungsgericht Bremen entscheidet: Der Gebührenbescheid aus Bremen an die DFL war rechtmäßig. Die DFL soll die zusätzlichen Polizeikosten tragen. Überraschend ist die Deutlichkeit des Urteils: Das Gericht gibt Bremen in allen Punkten recht. Rheinland Pfalz kündigt an, eine ähnliche Lösung wie Bremen zu prüfen.

Weitere Informationen zum Video

20. März 2018

Die DFL legt Revision gegen die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts ein. Damit wird der Streit ein Fall für das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

26. März 2019

Mit Spannung wird die Revision des Bremer Oberverwaltungsgerichts-Urteils vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erwartet. Am Dienstag beginnt die Verhandlung, mit einem Urteil wird voraussichtlich am kommenden Freitag, 29. März, gerechnet.