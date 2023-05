Bremen-Wahl: Wahllokale sind jetzt geöffnet – Prognose um 18 Uhr

Bremen-Wahl: Wahllokale öffnen um 8 Uhr – Prognose um 18 Uhr Bild: DPA | Julian Stratenschulte

Die Menschen in Bremen und Bremerhaven wählen die Bürgerschaft und die Kommunalparlamente neu. Es könnte ein enges Rennen zwischen SPD und CDU werden.

Rund 463.000 Wahlberechtigte sind heute in Bremen und Bremerhaven zur Wahl der Bremischen Bürgerschaft aufgerufen. Die Wahllokale zur Landtagswahl im Land Bremen sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Landeswahlleitung rechnet mit einem hohen Anteil an Briefwählern: Rund 110.000 Wahlberechtigte hatten im Vorfeld Briefwahl beantragt.

Umfrage zur Bürgerschaftswahl sah SPD vorn

Knapp dürfte es insbesondere zwischen SPD und CDU werden. Bei einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD Anfang Mai hatten die Sozialdemokraten mit 30 Prozent der Stimmen die Nase noch knapp vor den Christdemokraten (27 Prozent). Damit würde die SPD wieder zur stärksten Kraft in Bremen.

Zur Erinnerung: 2019 hatte die CDU mit 26,7 Prozent der Stimmen die SPD (24,9 Prozent) zwar als stärkste Kraft in Bremen abgelöst, musste aber dennoch in die Opposition gehen, da sich die Grünen gegen ein Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP und für ein rot-grün-rotes Bündnis mit SPD und Linkspartei entschieden.

Zum Teil unterschiedliche Parteien in Bremen und Bremerhaven

Am heutigen Sonntag können die Wahlberechtigten im Land Bremen die SPD, die CDU, Grüne, Linke, die FDP, die Bürger in Wut (BiW) und die ÖDP wählen. Darüber hinaus stehen mehrere kleinere Parteien zur Wahl, allerdings nicht alle in beiden Städten. So treten die Parteien Die Basis, Volt, Grundeinkommen für alle (GfA), MLPD, Mera25, die Partei, die Tierschutzpartei sowie die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung nur in der Stadt Bremen an, nicht aber in Bremerhaven. Ausschließlich in Bremerhaven steht die Piratenpartei zur Wahl.

Kommunalwahlen neben der Landtagswahl

Parallel zur Landtagswahl finden heute im Land Bremen auch Kommunalwahlen statt. Das bedeutet: Die Wahlberechtigten in Bremerhaven wählen die 48 Mitglieder ihrer Stadtverordnetenversammlung auf einem gesonderten Stimmzettel. Für die Stadtverordnetenversammlung in Bremerhaven tritt auch die AfD an. Da der Landesverband der AfD zerstritten ist und konkurrierende Listen bei der Wahlleitung eingereicht haben, hat die AfD keine Zulassung zur Teilnahme an der Bürgerschaftswahl.

Die Stadt-Bremer dagegen wählen ihre Stadtbürgerschaft mit denselben Stimmen, mit denen sie über Bremens Landesregierung abstimmen. Außerdem entscheiden sie auf einem separaten Stimmzettel über die Zusammenstellung ihrer 22 Beiräte, auch Stadtteil-Parlamente genannt.

Erste Prognose zu Wahlergebnissen um 18 Uhr

Das vorläufige Endergebnis der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft wird das Wahlamt Bremen voraussichtlich bis Mittwoch, 17. Mai, verkünden, das amtliche Endergebnis soll am 31. Mai feststehen. Die erste Prognose zum Wahlausgang gibt es aber bereits am heutigen Sonntag ab 18 Uhr. Ab 20 Uhr ist mit der ersten Hochrechnung zu rechnen.

Vorläufiges Endergebnis erst am Mittwoch

Dass die Auszählung der Stimmen im Land Bremen mehr Zeit in Anspruch nimmt als bei anderen Wahlen, hängt mit dem besonderen Bremer Wahlmodus und den entsprechend umfangreichen Stimmzetteln zusammen: Bei der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft haben alle Wahlberechtigten fünf Stimmen, die sie beliebig auf die Parteilisten sowie auf einzelne Kandidatinnen und Kandidaten verteilen können.