15 Jugendliche attackieren Transfrau in der Bremer Neustadt Bild: DPA | Marius Bulling

Jugendliche greifen Transfrau in Straßenbahn an

Angreifer schlägt der Frau mehrfach ins Gesicht

Angegriffene kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Eine 57 Jahre alte Transfrau ist bei einem Angriff einer Gruppe von Jugendlichen in der Bremer Neustadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, saß die 57-Jährige am Samstagabend in einer Straßenbahn und war auf dem Weg in die Neustadt, als sie von knapp 15 Jugendlichen attackiert wurde.

Laut Polizei haben die Jugendlichen die Frau zunächst beleidigt und ihr die Perücke vom Kopf gerissen. Einer der Jugendlichen soll der Frau dann mehrfach mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen haben, während die anderen den Angreifer angefeuert haben sollen. Der Angreifer soll zwischen 14 und 16 Jahre alt gewesen sein.

Als andere Fahrgäste eingriffen, ließen die Angreifer von der Frau ab. An der Haltestelle Schwankhalle verließen die Angreifer laut Polizei die Bahn und flüchteten. Die angegriffene Frau wurde mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen des Angriffs, der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt in dem Fall.

Was macht der Staatsschutz? Der Staatsschutz ist Teil der Bremer Kriminalpolizei im Landeskriminalamt. Die Beamten werden bei politisch motivierter Kriminalität aktiv, die auf die Demokratie und den Rechtsstaat abzielt. Auch die Aufklärung extremistischer und terroristischer Aktivitäten fällt in den Aufgabenbereich.