Bremer Pastor Latzel wegen Volksverhetzung zu 8.100 Euro verurteilt

Bremer Amtsgericht verurteilt Latzel zu 90 Tagessätzen à 90 Euro

Gericht: Latzel stachelte zum Hass gegen Homosexuelle auf

Äußerungen Latzels fielen in einem Eheseminar und waren auf Youtube zu finden

Das Bremer Amtsgericht hat den Pastor Olaf Latzel wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. (Archivbild) Bild: DPA | Sina Schuldt

Das Bremer Amtsgericht hat den Pastor der evangelischen St.-Martini-Gemeinde in der Hansestadt, Olaf Latzel, wegen Volksverhetzung verurteilt. Die Vorsitzende Richterin Ellen Best sagte am Mittwoch, der 53-jährige Theologe habe in einem auf Youtube verbreiteten "Eheseminar" zum Hass gegen Homosexuelle angestachelt. Sie schloss sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an und verhängte eine Freiheitsstrafe von vier Monaten, umgewandelt zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 90 Euro. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. (AZ: 96 Ds 225 Js 26577/20)

Der streng-konservative landeskirchliche Pastor hatte sich im Oktober 2019 in einer "biblischen Fahrschule zur Ehe" vor 30 Paaren geäußert. Eine Aufnahme davon wurde im März mit seiner Einwilligung auf seinem Youtube-Kanal mit knapp 25.000 Abonnenten online gestellt. Im Verlauf des Seminars warnte er unter anderem, Homosexualität sei eine "Degenerationsform von Gesellschaft" und sagte: "Überall laufen die Verbrecher rum vom Christopher Street Day."

BEK ist zutiefst betroffen

Der Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK), Pastor Bernd Kuschnerus, sagte, dass er "zutiefst betroffen" sei, dass "ein Pastor unserer Kirche wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist".

Die Äußerungen, die der Verurteilung zugrunde liegen, sind nicht hinnehmbar und schaden dem Ansehen der ganzen Kirche. Der Kirchenausschuss wird jetzt über die nötigen Konsequenzen beraten. Pastor Bernd Kuschnerus, Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche

Es bleibt abzuwarten, ob gegen dieses Urteil Rechtsmittel eingelegt werden, sagte Kuschnerus. Der Kirchenausschuss der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) will sich in seiner Sitzung am 10. Dezember mit dem Ausgang des Verfahrens befassen. Anschließend wird über die Fortsetzung des momentan ausgesetzten Disziplinarverfahrens beraten.