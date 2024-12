Mann in Bremerhaven nach Weihnachtsmarkt-Drohvideo festgenommen Bild: Radio Bremen | Sina Derezynski

Der Mann soll mit einem Anschlag auf den Bremerhavener Weihnachtsmarkt gedroht haben. Die Drohung richte sich gegen südländisch aussehende Menschen, heißt es in dem Video.

Das Video kursierte zuerst auf der Internetplattform TikTok. Der 67-jährige Verfasser des Videos sei am Sonntagabend sehr schnell ermittelt worden, teilte die Polizei mit. Man habe die Drohung, wie jede Alarmauslösung, ernst genommen, so ein Sprecher zu buten un binnen. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Weitere Einzelheiten zur Festnahme oder darüber, wie ernst die Drohungen waren, nannte die Polizei noch nicht. Das Video hatte stundenlang für Aufsehen gesorgt. Darin kündigte der Mann an, am 1. Weihnachtstag mit Messern bewaffnet auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Der Markt läuft in Bremerhaven noch bis zum 30. Dezember, hat jedoch an den Weihnachtstagen geschlossen.

Es gingen zahlreiche Hinweise bei der Bremerhavener Polizei ein. Auch die Bremer Polizei hatte auf der Plattform X mitgeteilt, dass ihr das Material bereits bekannt sei. Die Ermittlungen werden fortgesetzt. Im Laufe des Tages soll der 67-Jährige vernommen werden.