Mit Yuning Zhang hat Werder den ersten chinesischen Spieler für den Profi-Kader verpflichtet – und das nicht nur aus sportlichen Gründen.

"Guten Tag, mein Name ist Yuning Zhang", stellte sich Werders 20-jähriger Neuzugang auf Deutsch vor. Das Medien-Interesse war groß. Zahlreiche Kamerateams und Journalisten, darunter auch chinesische Reporter, waren zur offiziellen Vorstellung von Yuning Zhang erschienen - und bekamen einen aufgeweckten jungen Spieler zu sehen. In perfektem Englisch und schlagfertig beantwortete Zhang geduldig die Fragen.

"Seit ich klein war, habe ich Bundesliga-Spiele im Fernsehen verfolgt, selbst in der Zeit, die ich in Holland spielte", so Zhang, der zuvor zwei Jahre bei Vitesse Arnheim unter Vertrag stand. "Deshalb kenne ich Werder und weiß, wie hier Fußball gespielt wird." Auch eines seiner Vorbilder hat eine Bremer Vergangenheit: Miroslav Klose. "Er ist einer der besten Stürmer überhaupt." Sich selbst bezeichnet der chinesische Nationalspieler als laufstark.

Leihgeschäft für zwei Jahre

Und während der junge Stürmer hierzulande noch weitgehend unbekannt ist, hat er in China bereits zahlreiche Fans. Gerüchte, dass auch der chinesische Präsident Fan von Yuning Zhang ist, konnte der 20-Jährige nicht bestätigen. "Ich hatte keinen Kontakt mit ihm, aber jeder in China weiß, dass er Fußball-Fan ist."

Der englische Erstligist West Bromwich Albion hatte Zhang im Juli verpflichtet und sofort an Werder ausgeliehen. Werder besitzt keine Kaufoption. Dass sich die Bremer trotzdem für einen Spieler wie Zhang entschieden haben, den sie 2019 wieder abgeben müssen, hatte in den letzten Tagen bei manch einem auch zu Verwunderung geführt. "Wir haben ihn schon letzte Saison beobachtet", erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann.

Großer Andrang bei der Vorstellung von Yunning Zhang. Bild: Gumzmedia | Andreas Gumz

"Er ist ein junger Mann, der grundsätzlich dazulernen möchte, der sehr offen ist und sehr intelligent. Er ist sehr bewusst den Weg nach Europa gegangen um sich fußballerisch zu entwickeln", so Baumann weiter. Zhang wird bis auf weiteres bei den Profis trainieren. Werder bemüht sich allerdings zusätzlich um eine Spielberechtigung für die U23, um ihm Spielpraxis zu ermöglichen. Denn, wie Baumann bereits am Montag sagte: "Zhang ist kein Spieler, der sofort die Bundesliga rocken wird." Warum also dieses Leihgeschäft mit einem talentierten, aber eben doch noch nicht bundesligareifen Stürmer? "Wir glauben, dass Yuning sich in der Zeit weiterentwickelt, um dann auch eine Option für uns zu werden", so Baumann. "Wir wollen ihn heranführen, ihn ausbilden. Das ist ein wichtiger Punkt für uns. Wir sind als Ausbildungsverein bekannt und diesen Ruf wollen wir weiter ausbauen."

Know-How-Transfer nach China

Dazu passt, dass die Pressekonferenz zur Vorstellung von Zhang auf 13:30 Uhr gelegt worden ist: der Prime Time in China. Werder-Klub-Boss Klaus Filbry erklärt Werders Strategie ausführlicher: "Wir versuchen Fußball-Ausbildung und Entwicklung in den chinesischen Markt zu tragen, also Know-How-Transfer. Der zweite Punkt ist Spieler-Ausbildung." "Zhang ist einer der ganz Wenigen, die das Potenzial haben, in Europa spielen zu können. Ob er auch das Potenzial hat, sich in der Bundesliga durchzusetzen, müssen wir sehen", ordnet Filbry den Neuzugang sportlich ein.

Dazu kommt die strategische Komponente des Transfers, wie Filbry erläutert: "Er wird uns bei Themen, wie Ausbildungs-Know-How und Sponsoren in China helfen." Fußball ist ein Riesenmarkt in China, wenngleich er auch noch in den Kinderschuhen steckt. Gerade wurde ein 30-Jahre-Plan mit DFB und DFL geschlossen, um Fußball in China voranzubringen. Werder will dort Ausbildungskompetenz vermitteln, Sponsoren gewinnen und Spieler akquirieren, fasste Filbry zusammen. Einer der Wegbereiter dafür ist Yuning Zhang. Und der ist sich seiner Aufgabe bewusst. "Werder ist in China sehr bekannt, aber ich möchte dazu beitragen, den Verein noch bekannter zu machen", erklärte Werders Neuzugang.