Obwohl Felix Wiedwald in der Rückrunde überzeugte, will Werder den Keeper in der kommenden Saison nicht zur Nummer eins machen. Wiedwald zieht jetzt die Konsequenzen.

Raus mit Applaus: Felix Wiedwald bekam viel Lob für seine starke Rückrunde. Dennoch hat der Werder-Keeper in dieser Saison auch 64 Gegentore auf dem Konto. Bild: Andreas Gumz

Wie Bremer Medien berichten, hat Felix Wiedwald seinen Arbeitgeber Werder Bremen darüber informiert, dass er den Verein im Sommer verlassen möchte. Der Vertrag des 27-jährigen Torhüters hatte sich in der vergangenen Saison nach 20 Einsätzen automatisch um ein Jahr verlängert. Wiedwald hoffte jedoch bis zuletzt auf eine mehrjährige Verlängerung und auf den Status als Nummer eins im Bremer Tor. Der Verein hat jedoch andere Pläne und steht kurz vor der Verpflichtung von Jiri Pavlenka von Slavia Prag als neuem Stammtorwart.

Pavlenka-Verpflichtung nur eine Frage der Zeit

Bisher hat Werder Bremen Wiedwalds Wechselabsicht noch nicht bestätigt. Doch die Aussagen des Thedinghausers, der gerne bei seinem "Herzens-Klub" bleiben wollte, können so interpretiert werden: Als Nummer zwei will Wiedwald nicht in Bremen bleiben. Der französische Erstligist FC Nantes soll Interesse an einer Verpflichtung haben.

"Bis zum Trainingsstart sollte es Klarheit in der Torwartfrage geben", erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann gegenüber Radio Bremen.