Ist bei Werder zuviel Ruhe vor dem Sturm?

Schwere Gegner, ordentliche Leistungen: Werders Erklärungen der prekären Lage kommen bei den Fans nicht mehr an. Aber der Verein will die Probleme aussitzen.

Voll im Fokus: Nach der sieglosen Serie gerät inzwischen auch Trainer Alexander Nouri in die Kritik. Bild: Andreas Gumz

Die Stimmung im Weser-Stadion genießt bundesweit einen besonders guten Ruf, und so mancher Bundesliga-Klub schaut gar etwas neidisch hinüber zur Konkurrenz von der Weser. Denn ob Siegesserie, Abstiegskampf oder trübes Mittelmaß, die Werder-Fans stehen immer wie eine Wand hinter ihrer Mannschaft. Unerschütterlich. Umso mehr ist das Verhalten der so genügsamen Bremer Fans immer ein guter Gradmesser in heiklen Phasen. Denn es muss viel passieren, damit die Stimmung beim Anhang der Grün-Weißen kippt.

Pfiffe im Weser-Stadion

Und im Heimspiel gegen den SC Freiburg waren sie am Samstag dann nicht zu überhören: die Pfiffe im Weser-Stadion. Sechs Spieltage, drei Punkte, null Siege. Es gab keine "Nouri-raus"-Rufe, doch die Unzufriedenheit ist da und mit der Ruhe ist es nun vorbei – wenn auch nur auf den Rängen.

Bei Werder selbst hat man weiterhin die Ruhe weg. "Wichtig ist, unaufgeregt zu bleiben", erklärt Sportchef Frank Baumann im "Kicker" und an diesem Mantra klammert er sich stoisch fest. Nicht nervös machen lassen, alles in Ruhe aussitzen. Eine Philosophie, nach der auch die Bundeskanzlerin seit Jahren erfolgreich agiert. Doch im Fall der Bremer könnte sich diese Taktik dieses Mal als Fehler erweisen.

Wo bleibt der Alarmbereitschaftsmodus?

Panischer Aktionismus ist selten hilfreich. Doch es ist viel zu ruhig an der Weser, dabei ist der Sturm längst aufgezogen. Der Verein verweist auf das schwere Startprogramm, ordentliche Leistungen und mangelndes Glück. Doch sich das aktuelle Grau schönzufärben ist der falsche Weg. Es muss Farbe bekannt werden: Werder spielt gegen den Abstieg. Das ist die Realität und die muss auch der letzte Fan akzeptieren, der noch davon träumte, der Lauf der Rückrunde würde einfach so weitergehen. Auch Werder muss sich dieser Realität stellen und die Sinne auf Alarmbereitschaftsmodus umstellen. Baumann will sich jedoch erst mittelfristig Sorgen machen. Abwarten, Ruhe bewahren eben. Aber in der Winterpause dürfte es zu spät sein.

Wollen beide Ruhe bewahren: Sportchef Frank Baumann (links) und Trainer Alexander Nouri. Bild: Andreas Gumz

Werder hat diverse, akute Baustellen: Die Mannschaft spielt oft viel zu verhalten und zeigt erst dann Biss, wenn es fast zu spät ist. Zudem hat sie ihre Effektivität im Abschluss verloren. Auch die zu defensive Spieltaktik von Trainer Alexander Nouri steht in der Kritik und die Frage im Raum, warum bei der Notlage im Sturm nicht auf Talent Johannes Eggestein gesetzt wird.

Delaney fordert mehr Selbstkritik

Die Bremer müssen derzeit auf einige Leistungsträger verzichten, doch jene, die spielen, sind offenbar verunsichert. Kapitän Thomas Delaney analysierte nach dem Freiburg-Spiel, dass die Mannschaft mehr damit beschäftigt sei, nicht zu verlieren, als damit, zu gewinnen.

Wir müssen ehrlich sein. Es geht nicht nur darum, ob man Glück hat oder nicht. Natürlich geht es um die Qualität der Spieler und dass wir das Richtige machen. Wir versuchen das, aber manchmal stolpern wir dabei. Wir müssen schon ein bisschen selbstkritisch sein. Wir müssen einfach besser kämpfen und besser werden. Thomas Delaney im NDR Sportclub

Mit dem Hamburger SV, dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach stehen Werder nach Freiburg nun weitere Gegner bevor, bei denen es selbst auch nicht rund läuft. Werder muss punkten. Und dafür müssen die Bremer auf Abstiegskampfmodus umschalten. Aussitzen ist im Herbst 2017 keine Option für die Grün-Weißen.