Schickt Nouri eine B-Elf ins Pokalspiel?

Mitten in der Liga-Krise wartet am Mittwoch das Pokalspiel auf Werder. Auch das noch? Mitnichten – eine gute Chance für die Wende. Aber sieht Nouri das auch so?

Nouri und die Qual der Wahl: Schickt er gegen Hoffenheim die Stammelf aufs Feld, die gegen Köln nur Unentschieden spielte? Bild: Andreas Gumz

Mittwochabend. Weser-Stadion. Flutlicht. 30.000 Werder-Fans. Eigentlich der perfekte Rahmen, um die angeknacksten Spielerseelen wieder aufzupäppeln. Um Sicherheit und Selbstbewusstsein zu tanken. Um endlich einen Hoffnungsschimmer zu erkennen im Dickicht der trüben Liga-Realität.

Dieses DFB-Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim ist ein Geschenk mitten in der Werder-Krise. Es ist ein Bonus, auch für den angezählten Trainer Alexander Nouri. Bis zum Sonntag gegen Augsburg darf er bleiben, das Pokalspiel gibt es von Sportchef Frank Baumann quasi obendrauf. Ein K.o.-Spiel, das Werders Lebensgeister wieder wecken könnte. Ein Spiel, in dem es endlich mal kein Unentschieden geben kann.

"Augsburg ist wichtiger als der Pokal"

Doch für Nouri ist dieses Pokal-Geschenk wohl mehr eine Last. Nach der Nullnummer in Köln deutete der Bremer Coach an, er wolle am Mittwoch personelle Wechsel vornehmen. Wie oft Nouri rochieren wird, ist offen. Doch es scheint, dass er offenbar nicht der Stammelf die Möglichkeit geben will, sich im K.o.-Spiel gegen Hoffenheim den Frust der vergangenen Wochen von der Seele zu spielen und zu schießen – idealerweise ins gegnerische Tor.

Viel Gesprächsbedarf derzeit bei Werder: Trainer Nouri (links) diskutiert während des Trainings mit Thomas Delaney. Bild: Andreas Gumz

Lässt Nouri gar eine B-Elf auflaufen, um die Arrivierten für das Liga-Spiel gegen Augsburg zu schonen? Manches deutet auf diese Variante hin, zumal Kapitän Zlatko Junuzovic bereits feststellte: "Das Spiel gegen Augsburg ist wichtiger als der Pokal." Also nur die lästige Pflicht hinter sich bringen gegen einen starken Hoffenheimer Gegner, der vermutlich ohnehin gewinnen wird? Es wäre sicherlich der falsche Schritt und keiner, der Werder wieder in die Spur bringt. Zudem würde der Verein leichtfertig auf mögliche 637.000 Euro Prämie des DFB für den Einzug in die dritte Pokalrunde verzichten. Und dieses Geld könnten die klammen Hanseaten gut gebrauchen.

Eine Chance, die schwarze Serie zu brechen

Mehr aber als die Finanzspritze benötigen die Bremer Auftrieb. Nach saisonübergreifend zwölf Spielen in Folge ohne Sieg ist das Selbstverständnis der Spieler am Boden und die Leichtigkeit der Rückrunde verflogen.

"Es hat viel mit dem Kopf zu tun", meint Baumann, "mit dem Selbstvertrauen, das man entweder hat oder dass man sich durch einfache Fehler immer wieder kaputt macht." Die Köpfe hängen. Doch ein Spiel, in dem man nichts zu verlieren hat und nur gewinnen kann, bietet die Chance, die schwarze Serie zu brechen. Die Köpfe freizubekommen. Dieses Pokalspiel ist eine Chance – Werder muss sie nutzen.

