Ab jetzt wird es ernst für Werder

Der Urlaub ist vorbei, nun ist Schufterei angesagt: Doch vor dem Beginn des Trainingslagers gibt es Ärger um Pizarro und Neuzugänge sind auch nicht in Sicht.

Die Feiertage sind vorbei, das gechillte Nichtstun ist passé – bei den Werder-Profis sollten nach den frustrierenden letzten Wochen die Akkus nach elf Tagen Urlaub nun wieder aufgeladen und die Köpfe frei sein. Denn ab 17 Uhr wird es am Donnerstag ernst, Florian Kohfeldt bittet auf Platz 11 zur ersten Trainingseinheit des neuen Jahres.

Ab sofort heißt das Motto für die Grün-Weißen also: schwitzen, schuften, schinden. Am Freitag um 9 Uhr geht es ins Trainingslager auf Mallorca (3. bis 11. Januar). Und am liebsten wäre es den Bremern, wenn die Winterpause so etwas wie einen Neustart bedeuten würde. Platz 17 mit 14 Punkten und 40 Gegentoren soll schnell vergessen gemacht, das Thema Abstiegskampf abgehakt werden. Wenn es nur so einfach wäre.

Kein neuer Spieler fliegt mit nach Mallorca

Denn die Verstärkung, die Werder so dringend braucht, hat sich noch nicht gefunden. "In den nächsten Tagen wird es keine Transfers geben, wir werden mit dem aktuellen Kader nach Mallorca reisen", erklärte Sportchef Frank Baumann dem Internetportal "Deichstube". Ein bis maximal zwei Spieler sollen im der Winterpause kommen, idealerweise wollte Kohfeldt sie schon auf Mallorca dabei haben. Daraus wird voraussichtlich nichts, Baumann macht sich aber nach wie vor Hoffnung, dass ein Neuer noch nachreisen könnte. Zuletzt war über eine Rückholaktion von Jannik Vestergaard aus Southampton und die Verpflichtung von Hertha Eduard Löwen spekuliert worden.

Zumindest kann Kohfeldt aber wohl den langzeitverletzten Ömer Toprak mit ins Trainingslager nehmen. Alles sieht danach aus, dass der Innenverteidiger nach seiner Wadenverletzung wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ob auch Ludwig Augustinsson und Josh Sargent nach ihren Muskelfaserrissen mit nach Mallorca reisen werden, soll am Donnerstag entschieden werden. Die Chancen stehen aber nicht schlecht. Die verletzten Niclas Füllkrug, Kevin Möhwald und Theodor Gebre Selassie werden dagegen nicht mit ins Trainingslager reisen.

Verstimmung über Pizarros Foto

Beim Auftakt am Donnerstag wird einer jedoch nicht dabei sein: Claudio Pizarro. Der 41-Jährige hat aufgrund seines Alters wieder einen Urlaubstag mehr von Kohfeldt zugesprochen bekommen und darf am Freitag direkt ins Trainingslager anreisen. Umso mehr hatte ein Foto bei Baumann für Verstimmung gesorgt, das Pizarro von sich im Thailand-Urlaub mit einer Dose Bier in der Hand zeigt. Werders Evergreen hatte es selbst gepostet.

Claudio ist dabei ein Spieler, bei dem besonders hingeguckt wird. Da fand ich das Bild, das ihn mit einer Dose Bier im Urlaub auf einem Boot zeigt und das er dann selbst über die sozialen Medien verbreitet hat, etwas unglücklich. Werders Sportchef Frank Baumann beim Internetportal "Deichstube"

Bisher galt Pizarro jedoch stets als ein Vorbild für Disziplin, Einsatz und die richtige Ernährung. Die Dose Bier in seiner Hand taugt dabei wenig als Beweis für exzessive Anwandlungen im Urlaub. Doch Baumann geht es wohl eher um die Botschaft, die das entspannte Foto transportiert. Als würden die Spieler den Ernst der Lage nicht erkennen. Doch mit Verkrampfung geht es auch nicht, das hatten die vergangenen Bundesligaspiele deutlich bewiesen. Und Baumann selbst sagte dem "Weser-Kurier": "In den nächsten Tagen wollen wir die richtige Mischung aus Verbissenheit und Lockerheit finden." Nichts anderes scheint Pizarro in seinem Urlaub versucht zu haben.

