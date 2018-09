Werder Bremen als Bayern-Jäger? "Quatsch"

Platz drei in der Tabelle spielt für Werder-Trainer Florian Kohfeldt keine Rolle. Und als Bayern-Jäger sieht sich Werder auch nicht. Der Sportchef hat dafür nur ein Wort.

Weitere Information zum Video

1 Thema des Tages

Nach dem 7:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg ist Borussia Dortmund der ärgste Bayern-Verfolger. Die Bremer haben die Rolle des Bayern-Jägers also eigentlich schon wieder abgegeben. Dennoch ist der Gedanke einfach zu verlockend, um nicht Thema auf der Pressekonferenz vor dem nächsten Spiel in Stuttgart zu sein. Wie fühlt man sich denn so als Bayern-Jäger? "Ich fühle mich nicht als Bayern-Jäger", sagte Trainer Florian Kohfeldt kurz angebunden. "Wir lassen uns durch den Tabellenplatz nicht blenden", ergänzte Sportchef Frank Baumann. Die Werder-Verantwortlichen versuchen, die Euphorie nach dem Traumstart in der Liga zu bremsen. Nicht mal auf die eigene Favoritenrolle im Spiel gegen den VfB Stuttgart wollte sich Florian Kohfeldt festlegen. Schmunzelnd fügte er hinzu: "Ich weiß, wir sind heute langweilig."

2 Personalie des Tages

Als großer Taktgeber im Spiel der Bremer hat sich Nuri Sahin bei seinem Startelf-Debüt gegen Hertha BSC präsentiert. Ein Auftritt, der Geschmack auf mehr gemacht hat. Aber wird Kohfeldt dafür erneut auf seinen Antreiber Philipp Bargfrede verzichten? Nach seiner Einwechslung hat er der Mannschaft die kurzzeitig verloren gegangene Stabilität zurückgebracht. Bargfrede oder Sahin? Wer wird spielen? Der Trainer hat sich noch nicht festgelegt. Vielleicht spielen ja beide, so Kohfeldt.

3 Zitat des Tages

Wenn ihr ganz ehrlich seid, dann wisst ihr auch, dass es Quatsch ist. Sportchef Frank Baumann über Werder als Bayern-Jäger

4 Fazit des Tages

Die Bremer waren sehr bemüht, die Geister, die sie mit ihrem sportlichen Erfolg gerufen haben, wieder zu vertreiben. Nach Platz drei in der Tabelle ist ganz Bremen aus dem Häuschen. Dass die Verantwortlichen nun versuchen, die Euphorie zu bremsen, ist verständlich. Bayern-Jäger sind die Bremer noch lange nicht. Dass Florian Kohfeldt aber gleichzeitig die Favoritenrolle im Spiel gegen den VfB Stuttgart von sich weist, ist unglaubwürdig. Schließlich liegen die Stuttgarter auf Rang 17 in der Tabelle und haben noch kein einziges Spiel gewonnen.