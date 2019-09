Bittencourt – die neue Nummer 10 bei Werder

Micoud, Diego, Kruse – große Namen haben schon die Nummer zehn bei Werder getragen. Die Erwartungen an Neuzugang Leonardo Bittencourt sind groß.

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Leonardo Bittencourt wird in dieser Saison für die Bremer spielen. Bild: Gumzmedia | Andreas Gumz

Schon einige Spieler sind daran gescheitert, in die großen Fußstapfen von Johan Micoud oder Diego zu treten: Mehmet Ekici oder Marko Marin konnten nie die großen Erwartungen des Vereins und der Werder-Fans erfüllen. Beide haben sang- und klanglos den Verein verlassen, ohne große Spuren zu hinterlassen.

Lange stand Bentaleb auf dem Zettel

Leonardo Bittencourt lässt sich dadurch aber nicht verunsichern. Er will mit der verantwortungsvollen Nummer bei den Grün-Weißen vorangehen. "Es macht mich stolz, bei einem solchen Verein die Nummer 10 tragen zu dürfen. Ich bin ein sehr emotionaler Spieler und bin auch einer, der die Mannschaft pushen will", so der Neuzugang bei seiner Vorstellung am Dienstag.

Welche Rolle er bei Werder auf dem Feld spielen will, davon hat Bittencourt eine klare Vorstellung. Sein großer Vorteil: Er ist flexibel einsetzbar. "Ich sehe mich im offensiven Bereich. Ich kann als hängende Spitze, offensive Acht oder auch auf der Außenbahn spielen."

Ich freue mich wirklich sehr, weil er vom Spielertyp her jemand ist, dem ich unseren Fußball nicht erklären muss. Er ist mutig, frech, hat ein gutes Passspiel. So wollen wir ja auch sein.“ Florian Kohfeldt, Werder-Trainer

Lange hatten die Bremer Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 auf dem Einkaufszettel gehabt. Doch bereits in der letzten Woche hatte Werders Sportchef von dessen Knieoperation erfahren. Damit war der Transfer vom Tisch. "Aktuell haben wir eine sehr schwierige Situation mit vielen Verletzten. Das ist schon genug", erklärt Baumann sein Umdenken.

"Ich wollte Werder nicht ein zweites Mal absagen", so Leronardo Bittencourt. Bild: Gumzmedia | Andreas Gumz

Die Bremer mussten sich kurz vor dem Ende der Transferperiode neu aufstellen, waren aber nicht völlig unvorbereitet. "Man sollte nicht alles auf einen Spieler, ein Pferd, setzen", erklärte Baumann. Als Bittencourt auf dem Markt war, waren die Bremer zur Stelle. "Da waren wir schon sehr fixiert auf ihn", so Baumann, der den quirligen Mittelfeldspieler bereits im letzten Sommer verpflichten wollte. Damals ging Bittencourt aber nach Hoffenheim. "Ich hatte die Möglichkeit Champions League zu spielen. Das war der Grund. Es ist ein Traum von mir gewesen", erklärte der 25-Jährige.

Durchgestartet ist er bei den Hoffenheimern allerdings nicht und so war der Klub nur eine Durchgangsstation für Bittencourt. Von den Bremern wurde er für ein Jahr ausgeliehen. Zurück will er eigentlich nicht. "Bremen ist ein Verein, bei dem ich mich durchsetzen will, damit ich langfristig bleiben kann", betont er selbstbewusst.

Werder-Sportchef Baumann: "Hatten schon lange Interesse an Leo"

