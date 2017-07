Ajax-Amsterdam-Spieler Abdelhak Nouri zusammengebrochen

Rettungswagen und Hubschrauber im Einsatz

Spieler auf der Intensivstation, aber nicht mehr in Lebensgefahr

Schlimme Szenen im Lindau-Stadion im Zillertal: Minutenlang wird hier Ajax-Spieler Abdelhak Nouri behandelt, bis er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen wird. Bild: imago | VI images

Dramatische Szenen im Zillertal. Beim Testspiel gegen Werder Bremen ist Ajax-Spieler Abdelhak Nouri in der 73. Minute bewusstlos zusammengebrochen. Sanitäter und beide Mannschaftsärzte kümmerten sich minutenlang um den 20-jährigen Niederländer, bis ein Rettungswagen und ein Notarzt aufs Feld fuhren. Der Behandlungsbereich wurde mit Tüchern abgedeckt. Der Spieler musste reanimiert werden.

Der Rettungshubschrauber landete mitten im Lindenstadion in Hippach.

Gegen 18 Uhr wurde das Spielfeld geräumt und ein Rettungshubschrauber kam im Lindenstadion in Hippach zum Einsatz. Kurz nach 18 Uhr wurde der Spieler damit ins Universitätsklinikum Innsbruck geflogen. Nouri habe eine Herzattacke erlitten und musste reanimiert werden, sagte Werder-Sportchef Frank Baumann hinterher. Am späten Samstagabend teilte Ajax Amsterdam via Twitter mit, dass Nouri auf der Intensivstation liegt. Er sei aber nicht mehr in Lebensgefahr, werde aber weiter im "künstlichen Tiefschlaf" gehalten.

Das Unglück ging Spielern und Verantwortlichen nah. Frank Baumann erklärte im Anschluss, Teampsychologe Andreas Marlovits sei vor Ort und die Sportler könnten seine Hilfe nach Bedarf in Anspruch nehmen. "Wir sind auch geschockt und müssen das erstmal verarbeiten. Wir werden im Hotel auch kurz mit der Mannschaft sprechen."

Heute haben wir einen tragischen Moment erlebt. Unsere Gedanken und unsere allerbesten Wünsche sind bei dem Spieler, der Familie, den Mannschaftskollegen und den Fans und Verantwortlichen von Ajax. Frank Baumann, Sportchef Werder Bremen

Testspiel rückt in den Hintergrund

Bis zu diesem dramatischen Unglück hatte Werder Bremen mit 2:1 gegen den Europa-League-Finalisten aus den Niederlanden geführt. Die Tore schossen Nachwuchsstürmer Johannes Eggestein (46. Minute) und Florian Kainz per Elfmeter (66. Minute). Ajax Amsterdam war in der ersten Hälfte durch Mateo Cassierra in Führung gegangen.

Bitter für Werder: Innenverteidiger Niklas Moisander hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Wie schlimm die Verletzung genau ist, soll eine MRT-Untersuchung am Montag klären, so der Klub am Sonntag.