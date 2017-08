Zwischen Abstiegsbammel und Europa-Träumen – die vergangene Saison war extrem und dieses Mal ist unklar, wohin die Reise für die Bremer gehen wird.

Herrschaften, aufgepasst! Trainer Alexander Nouri greift auch während des Trainings zur Taktiktafel. Bild: Andreas Gumz

So lief die vergangene Saison:

Extremer hätte die Bandbreite der Gefühle kaum sein können, durch die Werder seine Anhänger schickte. Zum Auftakt 2016 gleich das blamable Pokal-Aus gegen Lotte, gefolgt vom schnellen Absturz ans Tabellenende – und das mit einem ohne sichtbaren Plan zusammengestellten Kader. Mit Trainer Viktor Skripnik hatte man gerade verlängert, doch ihm fehlten Lösungen für Probleme, die immer schlimmer wurden. Alexander Nouri übernahm am 4. Spieltag und startete mit sieben Punkten aus vier Spielen. Der Übergangs-Coach durfte bleiben, rackerte sich jedoch lange ab, dem Kader eine Struktur und ein taktisch flexibleres System zu geben – und mehr Sicherheit in der Defensive. Die Abstiegsangst ging um an der Weser. Bis Mitte Februar. Da plötzlich setzten die Bremer zu einer furiosen Aufholjagd von Platz 15 an: elf Spiele in Folge ohne Niederlage, davon neun Siege. Den Klassenerhalt geschafft und Europa im Endspurt nur knapp verpasst – erst Schlusslicht, dann auf Platz vier der Rückrundentabelle gestürmt. Extremer ging es nicht.

Wer kommt? Wer geht?

Der Kapitän ging von Bord. Und mit dem Karriereende von Clemens Fritz verliert die Werder-Elf ihren wichtigsten Leitwolf und Nouri sein stärkstes Bindeglied zur Mannschaft. Dass Werders Sportchef Frank Baumann zudem mit dem 38-jährigen Stürmerstar Claudio Pizarro nicht mehr verlängerte, stieß nicht nur bei vielen Fans, sondern auch bei Marko Arnautovic auf Unverständnis. Am Rekordtransfer des Ex-Werderaners zu West Ham verdienten die Hanseaten noch mit. Pizarro, Werders bester Torjäger der Vereinsgeschichte, war zuletzt zwar verletzungsanfällig, doch Arnautovic findet: "Einen Claudio Pizarro braucht man in der Mannschaft. Werder hätte ihn als Mentor behalten sollen."

Immer noch Schlitzohr: Claudio Pizarro hofft weiter auf einen neuen Verein und hält sich weiter in Bremen fit. Bild: Andreas Gumz

Denn eine erfahrene Spielerpersönlichkeit ist gefragt für die vielen jungen Spieler, die Werder sukzessive integrieren und besser machen will. Aber der neue, stark umworbene Kapitän Zlatko Junuzovic bekannte sich erst vor dem Saisonstart zum Verein und Abwehrchef Niklas Moisander fällt bis Oktober aus. Die Mentorrolle fällt also in großen Teilen Thomas Delaney zu, der im Winter auf Anhieb bei Werder einschlug – ähnlich wie nun sein ehemaliger Teamkollege vom FC Kopenhagen, Ludwig Augustinsson. Nach jahrelanger Durststrecke scheinen die Bremer endlich wieder einen starken linken Außenverteidiger gefunden zu haben. Und der 23-jährige Schwede hat sein Potenzial noch gar nicht ausgereizt.

Der Schwede könnte zum Schlüsseltransfer der finanziell klammen Hanseaten werden. Auch der Ex-Darmstädter Jerome Gondorf ist sofort eine solide Verstärkung im Mittelfeld geworden. Ob Jiri Pavlenka dagegen zur neuen Nummer eins zwischen den Pfosten taugt – nachdem man das seinem Vorgänger Felix Wiedwald nicht mehr zutraute – muss der Tscheche erst noch untermauern. Der von West Brom ausgeliehene Chinese Yuning Zhang kam als lukratives Sponsorenpaket nach Bremen, ist aber kurzfristig noch nicht bundesligatauglich.

Florian Grillitsch verließ Werder ablösefrei Richtung Hoffenheim und spielt dort nun mit Serge Gnabry, den die Bayern für acht Millionen Euro kauften und an die Kraichgauer ausleihen. Gnabrys Weggang schwächt Werder, aber das hoch gehandelte Talent wäre auf Dauer ohnehin nicht zu halten gewesen. Bis das Transferfenster schließt, möchte Baumann noch einen Mittelstürmer verpflichten. Die halbe Liga sucht jedoch gerade genau so einen Spieler. Da wird sich eine echte Verstärkung kaum verwirklichen lassen. Vom Plan, zudem noch einen weiteren Innenverteidiger zu holen, ist Werder inzwischen abgerückt. Man wolle die Lücke mit internen Lösungen besetzen.

Trainer Nouri: "Wollen weniger Gegentore bekommen"

Es war Nouris erste Saisonvorbereitung, die er nach der Entlassung seines mannschaftsintern beliebten Co-Trainers Florian Bruns schließlich alleinverantwortlich durchführte. Und mit einem Kader, den er maßgeblich gemeinsam mit Baumann zusammengestellt hat. Wenige Neue, dafür eine Struktur und ein klares Spielsystem (3-5-2). Der Kader wirkt eingespielter als vor einem Jahr, die Abläufe sind bereits einstudiert. Nouri hat der Mannschaft seine Handschrift gegeben, dennoch will sich der 37-Jährige bei den Saisonzielen nicht wirklich festlegen.

Wohin führt Werders Weg? Trainer Nouri möchte in dieser Saison den Abstiegskampf gerne vermeiden. Bild: Andreas Gumz

Werder hatte mit 64 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Liga, das soll anders werden: "Wir wollen unsere Defensivorganisation weiter verbessern, um noch weniger Gegentore zu bekommen", sagt Nouri: "Dafür stehen alle in der Verantwortung." Die Dreierkette, die in der Rückwärtsbewegung eine Fünferkette werden kann, hatte sich zuletzt bewährt. Doch die ersten Härtetests stehen erst zum Saisonauftakt gegen Hoffenheim und Bayern München an. Dafür setzt Nouri auf die gleiche Geschlossenheit, die seine Mannschaft bei der Aufholjagd demonstriert hatte.

Erwartungen an die neue Saison

Keine Frage, der Super-Spurt in der Rückrunde hat den Bremern Schwung und Selbstvertrauen für die neue Saison gegeben. Den leidigen Pokalauftakt überstand Nouris Elf recht souverän und so scheint nur noch an einigen Stellschrauben das Feintuning zu fehlen. Max Kruse ist dabei mit seiner individuellen Klasse und als Typ ein wichtiger Faktor für Nouris Mannschaft. Lange eher sperrig, darf er unter Nouri nun sein, wie er ist, und hat so den Spaß am Fußball wiedergefunden. Seine privaten Eskapaden reduzierte er auf ein Minimum, dafür legte er mit seiner Trefferausbeute und Spiellust maximal vor. Gemeinsam mit dem flinken Fin Bartels sorgte das kongeniale Duo für reichlich Offensiv-Power und wichtige Punkte.

Dennoch: Der Kader scheint für eine – zumindest zunächst einmal – zweifache Belastung recht dünn gestrickt. Mit Sperren und Verletzungen hatte Werder immer wieder im Saisonverlauf zu tun. Baumann verweist darauf, den jungen Spielern eine Chance geben zu wollen. Doch ob das in den kommenden Monaten so aufgeht, ist fraglich. Genauso, ob sich das Potenzial, das in der neuen Werder-Mannschaft steckt, entfaltet. Läuft es ähnlich rund wie in der Rückrunde, können sie um Europa mitkämpfen, wackelt die Defensive jedoch weiter und schlägt der neue Keeper Pavlenka nicht wie erhofft ein, könnten die Bremer schnell wieder mitten im Abstiegskampf stecken. Zum Saisonstart bleibt Werder eine Wundertüte.