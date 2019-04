Kruse ist Werders Mr. Unverzichtbar

Max Kruse ist in Bestform und für die Bremer auch im Pokalduell mit Schalke am Mittwoch der wichtigste Mann. Aber kann Werder Kruse in der Form überhaupt halten?

Pokalheld Max Kruse: Gegen Borussia Dortmund bereitete der Kapitän zwei Tore vor und erzielte dann den entscheidenden Elfmeter zum 7:5-Sieg. Bild: Reuters | Leon Kuegeler

Max Kruse ist derzeit der Spieler der Stunde in der Bundesliga. Seine Scorer-Werte im März waren sogar die besten aus den fünf europäischen Top-Ligen. Kruse war in vier Partien an neun Toren direkt beteiligt (sechs Treffer, drei Vorlagen) – das konnte nicht einmal ein Lionel Messi toppen. Für seinen Trainer Florian Kohfeldt ist Kruse ein Unterschiedsspieler, die "Süddeutsche Zeitung" lobte ihn kürzlich als "Werders Groß- und Kleinhirn". Doch für die Bremer, die dem großen Traum von Europa nachjagen, ist Kruse in dieser Rückrunde vor allem eines: Mr. Unverzichtbar. Und das wird auch im Pokalkracher gegen Schalke 04 am Mittwochabend (20:45 Uhr live in der ARD) nicht anders sein. Doch ist Kruse in dieser Form überhaupt zu halten?

Denn die überragenden Leistungen des 31-Jährigen wecken auch Begehrlichkeiten. Inter Mailand und Tottenham Hotspur sollen interessiert sein, Kruse ist im Sommer ablösefrei. Und der pokert nicht nur gerne an Casinotischen, er pokert auch bei den Vertragsverhandlungen mit Werder Bremen.

Das ist keine Frage, die uns heute beschäftigen sollte. Ich habe keine Zeit, mich mit Vereinen oder meiner persönlichen Situation zu beschäftigen. Ich bin für die Mannschaft zuständig. Dafür, dass wir auch morgen wieder eine ordentliche Leistung auf den Platz bringen. Nur das ist im Moment in meinem Kopf. Werder-Kapitän Max Kruse am Dienstag zu den Gerüchten über das Interesse anderer Klubs

Werder macht sich Hoffnung, Kruse zu halten

Der Kapitän pflegt ein eher schwieriges Verhältnis zu den Bremer Medien, äußert sich nur sporadisch. Die Schlagzeilen über seine privaten Verfehlungen in der Vergangenheit schmeckten ihm nicht. Und noch in der Hinrunde wurde öffentlich darüber diskutiert, welches Röllchen seine mäßige Form dabei spielte, dass Werder nicht in Schwung kam.

Nun saß Kruse als Teil der turnusmäßigen Pressekonferenz vor dem Pokalduell mit auf dem Podium. Und ein bisschen schien er die Genugtuung doch spüren, plötzlich wieder allseits so gefeiert und begehrt. Max Kruse ist wieder wer im Fußballgeschäft, auch wenn er auf den Anruf von Bundestrainer Joachim Löw wohl nicht mehr zu warten braucht. Dafür ist Werder bemüht, Kruse unbedingt an der Weser zu halten.

Dass es kein Selbstläufer wird, mit Max zu verlängern, ist auch klar. Aber wir sind weiter optimistisch, dass wir Max auch dieses Mal davon überzeugen können, dass Werder der richtige Klub für ihn ist. Werder-Sportchef Frank Baumann über die Verhandlungen mit Max Kruse

Kruse schweigt sich weiter aus und spielt auf Zeit. Und die Zeit hat er. Zeit, bis feststeht, ob Werder der Sprung in die Europa League gelingt. Denn das hat Kruse jüngst zur Bedingung gemacht. "Max ist ehrgeizig und möchte etwas erreichen, nochmal international spielen", fuhr Baumann fort.

Europa League als Bedingung

Und dieses Ziel von Europa hatten auch die Bremer recht kess vor dem Saisonbeginn ausgegeben. Zwischenzeitlich wurden sie dafür belächelt. Seit dem 3:1-Sieg über Mainz steht Werder erstmals wieder auf Rang sechs der Tabelle, Europa ist jetzt tatsächlich zum Greifen nahe. Und mit dem DFB-Pokal hätten die Bremer sogar noch eine Alternativ-Route in petto. Vorausgesetzt, ihnen gelingt gegen Schalke der nächste Coup.

Im Pokal-Viertelfinale müssen wir nicht mehr über Favoritenrollen sprechen. Jeder, der noch dabei ist, hat noch genau zwei Spiele bis nach Berlin. Und so wird auch jede Mannschaft das Spiel angehen. Mir ist es relativ egal, wie Schalke in der Liga steht. Und dass sie da im Moment nicht so gut drauf sind, spielt für den DFB-Pokal keine Rolle. Es ist ein Spiel, in dem es für uns und für Schalke um viel geht. Werder-Kapitän Max Kruse

Beide Liga-Spiele gegen Schalke konnte Werder für sich entscheiden. Doch dafür könne man sich nichts kaufen, meinte Kruse: "Beide Mannschaften werden alles in die Waagschale werfen, um ihren Traum von Berlin weiterzuleben." Das Momentum scheint für die Bremer zu sprechen, noch ungeschlagen in der Rückrunde und mit breiter Brust. "Was uns im Moment so stark macht, ist, dass wir alle an einem Strang ziehen", erklärte Kruse: "Wir haben uns in der Winterpause hingesetzt und über vieles aus der Hinrunde geredet. Jeder ist bereit, für den Erfolg alles zu geben. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Auch die, die reinkommen und da sind, wenn sie gebraucht werden." Aber mehr als alles andere braucht Werder Bremen Max Kruse.

