Von wegen kleiner Gegner: Kohfeldt warnt vor Augsburg

Werder-Trainer Florian Kohfeldt warnt vor dem kommenden Gegner FC Augsburg. Er spiele aggressiv und unangenehm. Nachlässigkeiten dürfe man sich nicht erlauben.

1 Thema des Tages

Extrem aggressiv, unangenehm zu spielen und komplett flexibel. So beschreibt Werder-Trainer Florian Kohfeldt den kommenden Gegner FC Augsburg. Es sei eine außergewöhnliche Mannschaft, die einen ganz anderen Spielstil pflegt, als alle anderen 17 Mannschaften in der Bundesliga, so Kohfeldt. Auf dem Platz wird es heiß hergehen. Zahlreiche Zweikämpfe und unangenehme Pressingsituationen seien zu erwarten. Lässiges Auftreten ist Fehl am Platz. "Hinfahren, ins Spiel reinkommen und mal schauen was geht, dann kannst du auch gleich wieder nach Hause fahren", ist sich Kohfeldt sicher.

2 Personalie des Tages

Drei Spieltage sind absolviert und Spielmacher Max Kruse hat noch nicht glänzen können. Kein Tor und kein Assist sind dem Ausnahmekönner bislang gelungen. Kritik vom Trainer gibt es deshalb aber noch nicht. Er sei der alles entscheidende Spieler bei Werder. Er könne Partien entscheiden und ihnen seinen Stempel aufdrücken, so Florian Kohfeldt. "Ich bin ganz, ganz weit entfernt davon, ihn in Frage zu stellen."

3 Zitat des Tages

Grundsätzlich halte ich Didi Hamann für einen guten Fußball-Experten. Frank Baumann zur Forderung von Didi Hamann, Maximilian Eggestein für das DFB-Team zu nominieren.

4 Fazit des Tages

Werder-Trainer Florian Kohfeldt lenkt die volle Aufmerksamkeit seiner Mannschaft auf den kommenden Gegner FC Augsburg. Und er tut gut daran: Unzulässigkeiten wie zuletzt im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg darf sich seine Mannschaft gegen Augsburg nicht erlauben. "Uns hat die Ruhe am Ball gefehlt", sagte Kohfeldt nach dem 1:1 gegen den Aufsteiger. Ruhe im Spiel ist aber genau das, was die Bremer gegen die aggressiven Augsburger brauchen.