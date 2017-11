Unsere Top 3 der Werder-PK

Blitzlichtgewitter und Lobhudelei für den Interimscoach bei seinem ersten Medientermin. Florian Kohfeldt ist der Hoffnungsträger – zumindest für diese Woche.

1 Thema des Tages

Natürlich war er das große Thema, Florian Kohfeldt. Großer Bahnhof, viele Kameras und noch mehr Fragen. "Sonst kommen so drei, vier Leute zu meinen Pressekonferenzen...", sagt er und grinst. Angst hat er keine. Nicht vor Fragen und nicht vor der Herkulesaufgabe, die vor ihm liegt. Richtig so, schließlich will er ja mal Bundesligatrainer werden. Diese Woche ist er es bereits, aber was Montag oder Dienstag sein wird, daran denkt er jetzt nicht, sagt er. Vier Tage Werder-Trainer. Vier Tage Zeit, die zutiefst verunsicherte und frustrierte Werder-Truppe auf Kurs zu bringen. Puh. Also keine Zeit für großen Umbruch, sondern für maximale Feinjustierung. "Die Mannschaft muss eine Reaktion zeigen", sagt er. Und hofft es. Aber schlimmer als gegen Augsburg geht's ja auch nicht mehr. Was kann er also tun? Akzente setzen, Sicherheit in der Spieleröffnung geben, Angst vor Ballverlusten nehmen, Taktik leicht anpassen, mit der Aufstellung überraschen, erklärt er. Klingt gut, die Umsetzung dürfte jedoch knifflig werden. Aber Kohfeldt lächelt alle Zweifel weg, versprüht Optimismus bis in die gegelten Haarspitzen. Die Mannschaft sei hochkonzentriert und wissbegierig gewesen im ersten Training, lobt Kohfeldt. Eigentlich selbstverständlich, möchte man meinen. Aber was ist derzeit bei Werder schon selbstverständlich?

2 Personalie des Tages

Da saß er also, der neue Trainer. Aber irgendwie doch nicht. Denn neben ihm saß Sportchef Frank Baumann, und der wurde zur Trainersuche ausgefragt. Wer im Gespräch sei, wie das Anforderungsprofil aussehen würde und wann eine Entscheidung getroffen werde. Natürlich ließ sich Baumann nicht in die Karten gucken. Aber einen Trainer sucht er, das ist kein Geheimnis. Gerne auch ein großer Name, aber wie will Werder den eigentlich bezahlen? "Machen Sie sich da mal keine Sorgen", sagt Baumann kess. Hört hört. Dabei muss er ja Skripnik und Nouri auch noch weiter durchfüttern. Baumann sucht und sucht also fleißig nach dem neuen Hoffnungsträger für Grün-Weiß – und Kohfeldt sitzt daneben und lächelt. Da holt Baumann zur großen Lobhudelei aus. Sagt, dass Kohfeldt eine große Trainerkarriere haben wird. Aber will Werder ihn als Cheftrainer? Man weiß es nicht. Vielleicht also, wenn alle Wunschkandidaten abgesagt haben, möchte man meinen. Herzlichen Dank. Kein schöner Start für Kohfeldt, aber der lächelt. Und irgendwie nimmt man es ihm sogar ab, dass seine Glückseligkeit nicht von diesem Cheftrainerposten abhängt. Im Moment zumindest.

3 Zitat des Tages

Sollte ich nächste Woche wieder die U23 übernehmen, dann kehre ich dort auch in einen Traumjob zurück. Florian Kohfeldt, Werders Interimstrainer

Fazit

Kohfeldt hat seinen ersten Auftritt gut gemeistert. Sympathisch, kompetent und uneitel. Dass er im Gespann mit Skripnik und Frings seinerzeit der Taktikfuchs gewesen sei, wiegelt er gleich mal ab. Alle seien im Trainerteam für alles verantwortlich gewesen, "für die guten und die schlechten Dinge", sagt Kohfeldt und grinst wieder. Humor hat er. Und einen Optimisten kann Werder in dieser Woche gut gebrauchen. Eigentlich auch länger. Kohfeldt sieht diese Woche als Chance. Schließlich wird es eine Reaktion der Mannschaft geben. Vielleicht sogar einen Sieg. Dann hätte Kohfeldt seine Mission erledigt. Aber ob sie ihm eine dauerhafte Beförderung beschert, ist völlig offen.

