Kohfeldt und die Werder-Flaute: "Ist nicht nur eine Phase"

Nach der Pleite gegen den Tabellenletzten steckt Werder im Keller fest. Dennoch möchte der Bremer Coach nicht vom Abstiegskampf sprechen. Denn Kampf alleine reiche nicht.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Paderborn bezeichnete Werder-Trainer Florian Kohfeldt die Bremer Saison als "schwierig." Der negative Lauf sei mittlerweile nicht mehr nur eine Phase. Bild: Imago | Nordphoto

Ludwig Augustinsson fand nach dem Spiel klare Worte. "Ein Schlag in die Fresse" sei die 0:1-Niederlage gegen den SC Paderborn gewesen. "Wir müssen um jeden Punkt kämpfen, nichts ist sicher." Niklas Moisander schlug in eine ähnliche Kerbe. Er forderte harte Arbeit. "Die Situation ist schlecht. Wir wissen, wo wir stehen."

Eine Niederlage gegen den Tabellenletzten hatte, so schien es nach dem Abpfiff am Sonntag, zuvor niemand so recht als ernsthafte Option in Betracht gezogen. Mit dem Sieg in Wolfsburg sollte die Negativphase schließlich vorbei sein – und es bis Weihnachten noch so weit bergauf gehen, dass niemand mehr die Bremer mit dem Kampf um den Klassenerhalt in Verbindung bringt.

Werder steckt im Keller fest

Diesem Vorhaben haben die Paderborner den Stecker gezogen. Werder macht es sich im dunklen Keller gemütlich. Platz 14, nur zwei Punkte vor dem Relegationsrang. Die Saison läuft viel schlechter, als die Bremer es sich im Sommer erhofft hatten. Europa adé – Abstiegskampf, ohje. In diesem ist Werder aktuell angekommen.

Wir wollen nicht mehr von einer Phase sprechen. Es ist eine sehr schwere Saison. Florian Kohfeldt

Kohfeldt will nicht nur kämpfen

Florian Kohfeldt mochte gegen Paderborn zwischenzeitllich schon gar nicht mehr hinsehen. Diese Saison sei für Werder "sehr schwer", sagt der Bremer Cheftrainer. Bild: Imago | Nordphoto

Dennoch vermeidet Kohfeldt das Wort "Abstiegskampf" weiterhin. Aus gutem Grund, wie der Bremer Coach erklärte. So müssten Dinge wie Aggressivität, Intensität und eben das gute alte Kämpfen für ein Team wie Werder selbstverständlich sein. Dies sei die Basis. Allein auf diese verlassen dürfe die Mannschaft sich allerdings nicht. Dafür hätten sie an der Weser ohnehin nicht die Spieler. Vielmehr müsse sich die Mannschaft aus der Situation zugleich herauskämpfen und herausspielen. Kurzum: Der spielerische Aspekt kommt Kohfeldt im Begriff "Abstiegskampf" zu kurz.

Der Ansatz ist dabei nachvollziehbar. Nachdem Kohfeldt bei Werder vor zwei Jahren den Trainerjob übernahm, spielten die Bremer im Abstiegskampf nicht mehr wie ein Abstiegskandidat. Werder igelte sich nicht hinten ein, sondern wollte selbst den Ball haben und das Spiel machen. Dies gehört zu Kohfeldts Fußball-DNA.

"Abstiegskampf" könnte auch die Sinne schärfen

Der von Augustinsson geforderte "harte Kampf" ist aber ebenso unabdingbar. Für den Bremer Coach ist es daher im Moment ein zweischneidiges Schwert. Das Wort "Abstiegskampf" könnte einerseits die Spieler lähmen. Angst frisst Seele auf – und dann klappt auf dem Platz nichts mehr. Andererseits könnte es aber auch die Sinne schärfen. Gerade gegen Paderborn fehlte beim Torabschluss manchmal auch die letzte Konzentration. Wie bei der Doppelchance von Leonardo Bittencourt und Davy Klaassen in der 14. Minute. Einen Königsweg gibt es hier nicht. Dennoch müssen sich die Bremer ihrer Lage bewusst sein. Die überraschten Reaktionen auf die Paderborn-Pleite zeigten, dass dies aktuell wohl noch nicht überall der Fall ist. Hier besteht Nachholbedarf. Ansonsten droht Werder am Saisonende ein noch viel größerer "Schlag in die Fresse".