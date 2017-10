Werder Bremen entlässt Trainer Alexander Nouri

Die Zeit von Alexander Nouri bei Werder ist abgelaufen. Am Montag hat sich der Verein von seinem Trainer getrennt. U23-Coach Kohfeldt übernimmt das Team.

Alexander Nouri war seit Mitte September 2016 Trainer der Bremer. Bild: gumzmedia

Florian Kohfeldt soll die Mannschaft auf das Bundesliga-Spiel am Freitag bei Eintracht Frankfurt vorbereiten. Er wird unterstützt von seinem aktuellen Co-Trainer Thomas Horsch und von U 17-Co-Trainer Tim Borowski. "Wir sind der Überzeugung, dass dieses Trainerteam in den kommenden Tagen einen wichtigen Impuls setzen kann und die Verunsicherung in der Mannschaft auflösen kann", sagte Geschäftsführer Frank Baumann.

Alexander Nouri verlässt das Gelände am Weser-Stadion. Bild: gumzmedia

Über die Trennung von Nouri fügte er hinzu: "Alex hat in der vergangenen Saison eine sehr schwere Aufgabe übernommen und sie erfolgreich gemeistert. Dafür möchten wir uns bedanken. Er bringt alles mit, was einen erfolgreichen Trainer ausmacht. Ich bin sicher, dass er seinen Weg erfolgreich an anderer Stelle fortsetzen wird."

Werders aktuelle Bilanz ließ kaum einen anderen Schluss zu. Das Team ist nach zehn Bundesliga-Spieltagen noch sieglos. Die Bremer sind Vorletzter der Tabelle, haben saisonübergreifend dreizehn Partien in Serie nicht gewonnen und in dieser Spielzeit erst drei Tore erzielt. Der bislang letzte Bundesligasieg der Hanseaten gelang am 29. April – vor einem halben Jahr.

Florian Kohfeldt sammelte bereits im Trainerteam von Viktor Skripnik von 2014 bis 2016 Bundesliga-Erfahrung und übernahm anschließend die Position als Trainer des U23-Teams, das er zum Klassenerhalt in der 3. Liga führte. In der aktuellen Saison wartet der Nachwuchs nach einem guten Start allerdings seit zehn Spielen auf einen Sieg.

Nouri ist der dritte Trainer, der gehen muss

Nouri ist nach Andries Jonker (VfL Wolfsburg) und Carlo Ancelotti (Bayern München) der dritte Trainer in der laufenden Saison, der seinen Posten räumen muss. Der 38 Jahre alte Nouri hatte im September 2016 die Nachfolge von Viktor Skripnik angetreten.