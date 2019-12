Kohfeldt zählt Werder-Mannschaft an – und will nicht weglaufen

Nach der 0:5-Klatsche gegen Mainz zieht der Bremer Trainer andere Saiten auf. Von Sportchef Frank Baumann bekommt er weiterhin die volle Rückendeckung.

Nach dem Debakel gegen Mainz ging Florian Kohfeldt mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. Bild: Imago | Nordphoto

Es waren Sekunden der Stille in den Katakomben des Weser-Stadions. Florian Kohfeldt schaute nachdenklich auf sein Pult und sortierte seine Gedanken. Die Worte, die er jetzt wählte, sollten noch mehr als sonst passen. Die vorherige Frage eines Journalisten besaß dabei durchaus Brisanz: Könne Kohfeldt sich auch nach der Niederlage noch vor seine Mannschaft stellen? Das hatte der Bremer Cheftrainer bisher immer getan. Nach der 0:5-Klatsche gegen Mainz wendete sich aber das Blatt.

Heute gibt es nichts, wovor ich mich stellen kann. Diese Leistung war gar nichts in der ersten Halbzeit. Von daher hat auch keiner den Anspruch, dass ich sage, ich gehöre dazu und vielleicht müssen wir über Taktik reden. Wir müssen garantiert nicht über Taktik reden. Dieser Tag hat in mir eine unfassbare Wut ausgelöst. Florian Kohfeldt, Werder-Trainer

Kohfeldt: "Kämpfe mit allem, was ich habe"

Bei Kohfeldt scheint der Geduldsfaden endgültig gerissen zu sein. "Ich kann relativ klar ausschließen, dass wir jetzt noch eine Gruppentherapie machen und alle reden. Das ist eindeutig zu viel gewesen", sagte Kohfeldt nach dem Spiel.

Wütend war auch Leonardo Bittencourt nach dem Spiel. Man müsse sich beim Trainer entschuldigen, sagte der Mittelfeldspieler nach dem Spiel. Für Kohfeldt spielt das allerdings keine Rolle. "Nach dem Spiel haben sich alle entschuldigt", erzählte er. "Aber das hilft auch keinem mehr danach. Das muss man sich vorher überlegen." Die Zeit der Entschuldigungen und Ausreden ist bei Werder also vorbei. Kohfeldt zieht andere Saiten auf. Dabei schloss er zugleich aus, von selbst seinen Rücktritt anzubieten.

Mit allem, was ich habe, werde ich kämpfen, um das hier wieder in die richtige Richtung zu bringen. Ich werde garantiert nicht weglaufen. Das war wirklich nicht zu erklären, wie diese erste Halbzeit zustande kam, das war absolut desolat in allen Belangen und nicht zu erklären für mich bislang. Da muss ich mit den Spielern reden, aber nicht nur reden. Das wird auch Konsequenzen haben. Florian Kohfeldt, Werder-Trainer

Vertrauen von Sportchef Baumann auf lange Sicht

Dass er nach dem "desolaten Spiel" (Kohfeldt) weiterhin das Sagen haben wird, daran ließ Sportchef Frank Baumann keinen Zweifel. Am Vertrauen in den Trainer habe sich nichts geändert.

Wir erleben jeden Tag, wie akribisch und gut Florian die Mannschaft vorbereitet. Die Mannschaft steht, auch wenn das heute nicht diesen Eindruck gemacht hat, steht komplett hinter dem Trainer. Wir haben einen sehr, sehr guten Trainer und wir werden gemeinsam mit ihm aus dieser Situation herauskommen. Frank Baumann, Sportchef von Werder Bremen

Auch direkt nach dem Spiel, so berichtete Kohfeldt, habe es zwischen ihm und Baumann bereits ein Gespräch gegeben. Und in diesem habe Baumann ihm erklärt, dass ein Trainerwechsel für ihn kein Thema sei. Weder nach dem Spiel in Köln am Samstag (15:30 Uhr) noch auf "Strecke".