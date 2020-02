Baumann erneuert seinen Treueschwur für Kohfeldt

Werder befindet sich weiter im freien Fall, aber der Verein will die Reißleine noch nicht ziehen. Man ist überzeugt, dass Trainer Kohfeldt weiterhin "der Richtige" ist.

Immer noch in der Schusslinie: Werder-Trainer Florian Kohfeldt steht nach der achten Niederlage im neunten Spiel weiterhin unter Druck. Bild: Imago | Nordphoto

Florian Kohfeldt hat noch Hoffnung. Als der Werder-Coach nach der nächsten bitteren Niederlage im Abstiegskampf seine Spieler anschaute, waren diese "natürlich enttäuscht, keine Frage", meinte der 37-Jährige am Samstagabend. Aber eben "nicht ratlos. Und schon mal gar nicht aufgebend." Und so gibt man sich bei den Bremer trotzig nach der deutlichen 0:3-Pleite in Leipzig, man will erst einmal weitermachen wie bisher – mit Florian Kohfeldt.

"Ich habe mich in den letzten Tagen und Wochen auch schon dazu geäußert und daran hat sich nichts geändert", sagte Sportchef Frank Baumann bei Sky und bekräftigte sein Treuebekenntnis zu seinem Trainer: "Wir haben nach wie vor die Überzeugung, dass Florian der Richtige ist."

Keine Zweifel an Kohfeldt

Weiterhin mit vollem Einsatz an der Seitenlinie: Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Bild: DPA | Robert Michael

Obwohl Werder mit nur 17 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz liegt, die Mannschaft acht ihrer vergangenen neun Ligapartien verloren hat und seit Stunden auf ein selbst erzieltes Tor wartet, hegt Baumann keinerlei Zweifel an der Arbeit Kohfeldts. "Ich sehe jeden Tag, wie Florian mit der Mannschaft arbeitet, wie akribisch er sie vorbereitet", so der Sportchef weiter: "Er erreicht die Mannschaft auch, sie steht hinter ihm. Es gibt keine Veranlassung, daran zu zweifeln." Daher stelle sich das Thema Trainerwechsel in Bremen nicht.