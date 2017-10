Werder kritisiert Polizeieinsatz beim Nordderby

Werder: Einsatz war überzogen und nicht nachvollziehbar

Polizei kontrollierte 171 Fans und 31 Autos

Vier Fans sollen laut Polizei Beamte bedroht haben

2014 konnten sich die Werder-Fans noch auf das Nordderby freuen: In den vergangenen drei Jahren war es dann zu Problemen bei der Anreise zu den Spielen in Hamburg gekommen. (Archivbild) Bild: Imago | Thomas Bielefeld

Werder hat den Polizeieinsatz beim Nordderby am Sonnabend als überzogen kritisiert. Der Einsatz werfe viele Fragen auf und könne "so nicht hingenommen werden", sagte Werders Präsident Hubertus Hess-Grunewald.

Uns erschließt sich nicht, warum bei einer Kontrolle von 31 Fahrzeugen, in der nach Aussage der Polizei mindestens die Hälfte aller Fahrzeuge unauffällig blieben, die angereisten Fußballfans nicht zum Stadion weitergeleitet werden konnten. Hubertus Hess-Grunewald, Werder Präsident

Zumal dies Werder-Fanbetreuern und Sicherheitsexperten vor Ort auf Nachfrage zugesichert worden sei.

171 Ultras wurden kontrolliert

Die Hamburger Polizei hatte vor dem Nordderby 171 Bremer Ultras kontrolliert, die sich auf einem Parkplatz in der Nähe des Volksparkstadions getroffen hatten. In dem Zusammenhang sollen laut Polizei vier Fans Polizeibeamte bedroht haben. Die vier wurden in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung fand die Polizei nach eigenen Angaben ein Messer, Pfefferspray sowie weitere gefährliche Gegenstände.

Die Polizei habe Werders uneingeschränkte Unterstützung, wenn sie gegen Gewalttäter oder Menschen, die Pyrotechnik bei sich führen, vorgehe, sagte Hess-Grunewald. "Aber wir müssen feststellen, dass dieser Einsatz sehr viele Fragen aufwirft und von uns nicht so hingenommen werden kann."

So sei zu klären, ob auch unbescholtene Fans in der Kontrolle hängenblieben. Zudem kann Werder auch das "pauschale Misstrauen" gegenüber den Bremer Fans nicht nachvollziehen: "Wenn argumentiert wird, dass dieser Einsatz gerechtfertigt sei, weil es daraufhin ruhig am Stadion blieb, müssen wir auf die letzten Nordderbys in Bremen verweisen, in denen es auch ruhig blieb, obwohl beide Fanszenen vor Ort und im Stadion waren", sagte Hess-Grunewald.

Wenn die Argumentation des Hamburger Polizeisprechers Schule macht, dann können wir gleich die Gästebereiche aller Bundesliga-Stadien schließen. Hubertus Hess-Grunewald, Werder Präsident

Auch den Vorwurf der konspirativen Anreise will Hess-Grunewald nicht gelten lassen: So hielten sich nur rund 20 Prozent der Fans an die empfohlenen Reisewege. "Und die individuelle Anreise zu einem Bundesliga-Spiel ist nicht verboten."

Unterstützung bekommt Werder von Seiten des Bremer Fanprojekts. "Wir finden es gut und wichtig, dass Werder sich auch kritisch zu dem Polizeieinsatz äußert", sagt ein Mitarbeiter. Das Fanprojekt hatte die Polizei schon am Sonntag kritisiert.