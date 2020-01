Davy Klaassen: Der unglückliche Werder-Kapitän

Kapitän Davy Klaassen steht sinnbildlich für die Krise von Werder Bremen. Der Niederländer will viel, aber es gelingt nur wenig.

Davy Klaassen unterlief im Spiel gegen 1899 Hoffenheim ein Eigentor. Bild: Gumzmedia | Andreas Gumz

Spielerkreis vor der Partie gegen 1899 Hoffenheim: Davy Klaassen, der Niklas Moisander als Kapitän ersetzt, redet lautstark und gestenreich auf seine Mannschaft ein. Der Niederländer will unbedingt raus aus der Krise und lebt diese Einstellung seiner Mannschaft vor. Eindringlich schwört er das Team auf die Partie gegen Hoffenheim ein.

Rabenschwarzer Tag für Klaassen

Die Worte scheinen Wirkung zu zeigen. Die Bremer beginnen gut und sind das bessere Team in der Anfangsphase. "Wir waren dominant, nur der letzte Schritt hat gefehlt, um erfolgreich zu werden", so Klaassen. Dann kommt die 17. Minute. Der Bremer Mittelfeldspieler passt den Ball ohne Not in den freien Raum. Baumgartner schnappt sich den Ball, passt zu Kramaric und der verpasst nur knapp die 1:0-Führung der Hoffenheimer.

Ein Wirkungstreffer bei den Bremern. Das Spiel bekommt erste Risse. Die Mannschaft verliert ihre anfängliche Souveränität. Solche Fehlpässe des laufstarken und engagierten Klaassen haben der Mannschaft in der Hinrunde schon oft das Leben schwer gemacht. Gegen Hoffenheim hat der Niederländer einen rabenschwarzen Tag erwischt. Beim 1:0 der Gäste will Klaassen klären und schießt den Ball ins eigene Tor.

Im wahrsten Sinne des Wortes, schießen wir uns die Dinger selbst rein. Das ist enttäuschend, aber da müssen wir durch. Frank Baumann, Werder-Sportchef

"Ein unglücklicher Treffer, und wer solche Tore einfängt, der verliert dann meistens auch", stellt Klaassen nüchtern fest. Nach dem 0:1 fällt die Mannschaft komplett auseinander. Zwei weitere Treffer folgen. Alle Treffer sind irgendwie kurios und vermeidbar. "Du kriegst Gegentore, die kriegst du sonst nie. Ein Eigentor, dann dieses Hackentor. Aber wir müssen mit diesen Rückschlägen umgehen", macht Trainer Florian Kohfeldt deutlich. Klaassen ist bei ihm immer gesetzt.

Fehler des Kapitäns werden registriert

2018 kommt Klaassen als teuerster Transfer der Vereinsgeschichte an die Weser. Gleich in seinem ersten Einsatz trifft er für die Bremer. Der Niederländer hat maßgeblichen Anteil daran, dass Werder in der vergangenen Saison fast noch die Europa-League-Plätze erreicht hätte. Mit der Krise der Bremer in dieser Spielzeit wirkt Klaassen allerdings zunehmend verkrampft. Er will oft zu viel, ohne dabei einen kühlen Kopf zu bewahren.

Natürlich wäre es fahrlässig, Davy Klaassen nun als Sündenbock für die Krise und die Niederlage gegen Hoffenheim hinzustellen. Der 26-Jährige ist weiter enorm wichtig für das Spiel der Bremer. Er ist ein Kämpfer, er stopft viele Löcher und er ist äußerst fleißig auf dem Platz. Eigentlich genau die richtigen Tugenden im Abstiegskampf, wenn da nicht seine zahlreichen Abspielfehler wären.

Fehler von Führungsspielern werden aber ganz genau registriert und haben durchaus Folgen für ein unsicheres Team, das einen Weg aus der Krise sucht. "Wir sind in einer schwierigen Situation, aber wir sind kein fragiles Gebilde", widerspricht Klaassen, der allerdings genau weiß: Nur wenn er seine persönliche sportliche Krise überwindet, kann er auch Werder aus der Krise führen.

Werder-Sportchef Baumann: "Schießen uns die Dinger selbst rein"

