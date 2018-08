Transfer-Coup: Werder schnappt sich Sahin

Kurz vor Ladenschluss hat Werder Bremen ein echtes Schnäppchen gemacht: Nuri Sahin von Borussia Dortmund wechselt an die Weser – zum erstaunlichen Spottpreis.

In Bremen angekommen: Am Freitagmittag erschien Nuri Sahin am Klinikum Links der Weser zum obligatorischen Medizincheck. Bild: gumzmedia | Andreas Gumz

Es ist ein echter Paukenschlag zum Ende der Transferperiode: Werder Bremen gab am Freitag die Verpflichtung von Dortmunds Nuri Sahin bekannt. Der 29 Jahre alte türkische Mittelfeldspieler stand beim BVB auf der Streichliste, nachdem man Werders Thomas Delaney und Axel Witsel für diese Position geholt hatte und den aufgeblähten Kader unbedingt verkleinern wollte. Der BVB bestätigte bereits vormittags via Twitter, dass Sahin für Gespräche mit einem anderen Klub freigestellt ist. Sahin hatte in Dortmund einen noch bis 2019 laufenden Vertrag.

Ich gehe nicht ganz, denn Borussia wird immer in meinem Herzen sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer waren sehr gut. Werder ist ein großer Verein, bei dem man aktuell auch das Gefühl hat, dass hier etwas heranwachsen wird. Ich freue mich darauf, dabei mitwirken zu können. Nuri Sahin

Schnäppchen: Ablöse von unter einer Million Euro

Erfahrener Profi: Mit wenigen Ausnahmen verbrachte Nuri Sahin die meiste Zeit seiner Karriere bei Borussia Dortmund. Bild: Imago | Kirchner-Media

Über die Laufzeit des Vertrags ließ Werder Bremen nichts verlauten, Medienberichten zufolge soll Sahin für zwei Jahre bei den Grün-Weißen unterschrieben haben. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, soll die Ablösesumme bei unter einer Million Euro liegen und Sahin auch beim Gehalt Einbußen hinnehmen. Beim Internetportal "Transfermarkt.de" wird Sahins Marktwert dagegen aktuell mit 4,5 Millionen Euro eingeschätzt. Werders Sportchef Frank Baumann hatte am Donnerstag den Kauf eines Sechsers noch ausgeschlossen, sich aber mit dem Hinweis "aller Voraussicht nach" ein Hintertürchen offen gelassen. "Wir hatten immer betont, dass wir, wenn sich eine interessante Konstellation ergibt, uns damit beschäftigen werden", erklärte Baumann am Freitag: "Dies war so eine Konstellation. Wir sind froh, dass wir einen Spieler von dieser Qualität von Werder überzeugen konnten."

Sahin ist als Verstärkung für die Bremer ein echter Coup, denn obwohl er in seiner Karriere den Zenit langsam überschritten hat, bringt er die Erfahrung von großen Klubs wie Real Madrid, FC Liverpool und Borussia Dortmund mit. Bis heute führt Sahin die Liste der jüngsten Bundesliga-Spieler aller Zeiten an. Am 6. August 2005 gab er mit 16 Jahren und 335 Tagen in Wolfsburg sein Debüt mit dem BVB.

Ich denke, über die Qualitäten von Nuri muss man nicht viel sagen. Er hat in der Bundesliga fast alles erlebt, wurde mit Dortmund Meister und Pokalsieger, hat dazu bei Real Madrid und dem FC Liverpool gespielt. Er hat das Potenzial, uns noch weiter zu verbessern und ermöglicht uns weitere Optionen. Für die Partie gegen Frankfurt ist er noch keine Option, die Fans werden ihn dann voraussichtlich beim Testspiel in Leer erstmals im Werder-Trikot erleben können. Werder-Trainer Florian Kohfeldt

Dass Werder kurz vor dem Ende der Transferperiode am Freitagabend noch einmal aktiv wurde, ist nicht nur der Qualität Sahins geschuldet. Auch die Verletzung von Ole Käuper spielte dabei eine Rolle. Käuper ist im defensiven Mittelfeld der einzige Ersatzmann für Stammspieler Philipp Bargfrede. Und am Freitag bestätigte Werder, dass Käuper durch seine Sprunggelenksverletzung länger ausfallen wird, als zunächst angenommen. "Ole wird voraussichtlich erst im Oktober wieder in das Mannschaftstraining zurückkehren", sagte Baumann.