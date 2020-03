Prekäres Phänomen: Werder fehlt die Konstanz

In Berlin verspielte Werder eine 2:0-Führung und den wichtigen Sieg. In dieser Saison haben die Bremer so bereits 21 Punkte verschenkt – weil sie zu oft einbrechen.

Wieder nicht die Führung über die Zeit gebracht: Werder verspielte in dieser Saison auf diese Weise bereits 21 Punkte. Bild: Imago | Foto2press

Als der Abpfiff im Berliner Olympiastadion ertönte, da hatte Werder zwar erstmals nach fünf Niederlagen wieder einen Punkt erspielt. Dennoch fühlte sich dieses 2:2 für die Bremer eher wie eine Niederlage an. "Es sind zwei verlorene Punkte", meinte Trainer Florian Kohfeldt ernüchtert. Er hatte von der Seitenlinie aus mit ansehen müssen, wie seine Mannschaft nach furiosem Beginn eine 2:0-Führung noch aus der Hand gab.

Vielleicht auch besser so, dass sich der ehemalige Bremen-Liga-Torhüter nicht selbst einwechselte, denn bei den Jokern hat Kohfeldt in dieser Saison absolut kein gutes Händchen. Ob frische Impulse von der Bank geholfen hätten, den Zwei-Tore-Vorsprung ins Ziel zu retten, ist müßig. Denn der Trainer hatte Woche für Woche neue Mannschaftskonstellationen auf dem Spielfeld und dennoch zog sich stets ein roter Faden durch die Mehrzahl der Spiele – Werder verliert den Faden einfach zu oft.

"Das haben wir uns selbst zuzuschreiben"

Nichts für schwache Nerven: Trainer Florian Kohfeldt sah mit an, wie seine Mannschaft eine 2:0-Führung verspielte. Bild: Gumzmedia | Andreas Gumz

21 Punkte haben die Bremer nach Führungen in dieser Saison schon verspielt, eine fatale Bilanz. Werder fehlt weiterhin die Konstanz in den Spielen. So lobte Kohfeldt seine Mannschaft wieder, aber eben nur für die ersten 25 Minuten. "Kompliment, wie sie hier aufgetreten sind", sagte er. Joshua Sargent und Davy Klaassen trafen beide in den ersten sieben Minuten, Werder überrollte die lethargischen Berliner fast. Doch ein Fußballspiel ist eben nicht nach 25 Minuten beendet.

"Der Trainer hat uns in der Pause gewarnt, dass wir noch verlieren, wenn wir so weitermachen", meinte Klaassen. Gehört hatten ihn die Spieler offenbar nicht, denn Werder zeigte auch danach sein zweites Gesicht. Das unsichere, passive, abwartende und mutlose Gesicht. Statt weiter aggressiv, offensiv und ballbestimmend zu bleiben, zuckte Werder zurück und weckte die schläfrige Hertha auf. Niklas Stark und Matheus Cunha besorgten die beiden Berliner Treffer, es hätte auch ein weiterer durchaus fallen können.

Zu viele Stimmungsschwankungen und kein Stabilisator

Kevin Vogt war am Samstag einer der besten Bremer, doch auch der Abwehrchef allein kann die Stimmungsschwankungen seiner Mannschaft nicht eindämmen. Kohfeldt wiederholte einmal mehr, dass es an der mangelnden Einstellung nicht gelegen und dass sie im Kollektiv gut gearbeitet hatten. Und dass man sehen konnte, was seine Spieler können. Aber eben nur 20 Minuten lang. "Dann lassen wir es wieder wegbrechen", monierte Kohfeldt. Wer da als Stabilisator auf dem Spielfeld fungieren könnte, ist die Frage, die nach dem 2:2 viele umtreibt.

Doch sie ist wohl eher rhetorisch und die Schwäche mit der Konstanz scheint ein mentales Problem zu sein. Denn Werder gelingt es einfach nicht, eine Führung erfolgreich zu verteidigen oder nach einem Rückstand nicht einzuknicken. "Wir sind nach dem 2:0 ein bisschen hektisch geworden, sind zurückgewichen, da hätten wir draufbleiben müssen", sagte Klaassen: "Ich hatte das Gefühl, dass wir nach den zwei Toren noch ein bisschen weitermachen mussten, dann wäre Hertha tot gewesen. Aber das haben wir nicht gemacht."

Nicht gemacht, weil die Werder-Spieler doch irgendwie zu nett, zu wenig bissig sind und nicht in der Lage, auch mal einen dreckigen Sieg über die Zeit zu bringen? Es sieht immer mehr danach aus, auch wenn den Spielern selbst keine griffigen Erklärungen für die Einbrüche einfallen wollten. Kohfeldt sagte nach dem Spiel, er glaubt weiter an den direkten Klassenerhalt. Doch sollte Werder absteigen, dann dürfte wohl einer der gewichtigsten Gründe dafür darin liegen, dass es den Bremern zu selten gelungen war, ihr Spiel über volle 90 Minuten durchzuziehen.