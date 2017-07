Verdienter Sieg für das Team von Florian Kohfeldt gegen Unterhaching: Werders U23 ist damit erster Tabellenführer in der Dritten Liga.

Rafael Kazior schoss das erste Saisontor für Werders U23 und legte den Grundstein für den 3:0-Heimsieg. Bild: Imago | Nordphoto

Während sich die Grün-Weißen mit drei Neuzugängen und sechs Talenten aus der U19-Mannschaft verstärken konnten, wollten die Münchener Vorstädter die Aufstiegseuphorie nutzen, um Punkte aus dem Norden mitzunehmen.

Käuper vergibt Strafstoß

Beide Teams starteten zunächst verhalten in die Partie. Haching hatte die besseren Aktionen. Mitte der ersten Hälfte nahm das Spiel an Fahrt auf. In der 30. Minute war es Levent Aycicek, der aus fünf Metern am Hachinger Schlussmann Müller scheiterte. In der 42. Minute wurde Idrissa Touré im Hachinger Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß vergab Ole Käuper, so dass es torlos in die Halbzeitpause ging.

Aycicek mit Doppelpack

Nach der Pause waren nur fünf Minuten gespielt, als Lars Bünning am zweiten Pfosten lauernd den Ball bekam und ihn direkt auf Rafael Kazior leitete. Werders Stürmer ließ sich die Chance nicht entgehen und erzielte das 1:0. Nach der Führung verflachte die Partie etwas. Werder konzentrierte sich nun auf die Defensive, während den Gästen nach vorne nichts einfiel. In der 81. Minute gewann Werder den Ball im Mittelfeld und konterte im eigenen Stadion: Über Käuper kam der Ball zu Aycicek, der von links nach innen zog und ins lange Eck schlenzte. Eine Minute vor dem Ende war es erneut der Rückkehrer von 1860 München, Levent Aycicek, der mit einem herrlichen Freistoßtor aus 20 Metern den 3:0-Endstand erzielte.

Am kommenden Sonntag muss die Nachwuchs-Elf der Grün-Weißen zum künftigen Pokalgegner der Profimannschaft nach Würzburg. Die Kickers trennten sich zum Auftakt 2:2-Unentschieden gegen den zweiten Liga-Neuling aus Meppen.