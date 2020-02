Kohfeldt: "Ganz Deutschland erwartet souveränen Dortmund-Sieg"

Der Bremer Coach will mit seiner Mannschaft am Dienstagabend (20:45 Uhr) im DFB-Pokal den BVB ärgern. Dabei hofft er trotz Krise auf die Unterstützung der Werder-Fans.

Dass Werder am Dienstag (20:45 Uhr) im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund spielt, geht in Bremen aktuell fast ein wenig unter. Vorfreude besteht kaum in der Stadt. Vielmehr wird befürchtet, dass Werder gegen den BVB mächtig unter die Räder kommt. Eine Klatsche gegen Dortmund könnte dabei auch vor dem wichtigen Spiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen Union Berlin das ohnehin schon arg angekratzte Selbstvertrauen der Bremer noch weiter sinken lassen.

Von derartigen Gedanken möchte Florian Kohfeldt aber nichts wissen. Bange machen gilt für Werders Cheftrainer vor dem Duell mit dem BVB nicht. Vielmehr versteht er das Pokal-Spiel trotz der aktuellen sportlichen Krise als Chance. "Der Pokal gibt immer wieder für Mannschaften, die in anderen Wettbewerben nicht so gut stehen, die Chance, ein Highlight zu setzen", sagte er am Montagmittag auf der Pressekonferenz. "Das haben wir uns für den Dienstagabend vorgenommen."

Kohfeldt: "Haben die Möglichkeit, Dortmund zu ärgern"

Keine Frage, ein Zuckerschlecken wird das nicht. Die Dortmunder sind aktuell die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga. Alle drei Spiele in der Rückrunde haben sie bisher gewonnen. Jedes Mal erzielten sie dabei fünf Treffer. Werder hingegen steckt im Tabellenkeller fest. Es wird also ein Duell David gegen Goliath im Weser-Stadion.

Wir haben in diesem Spiel wenig zu verlieren. Ganz Deutschland erwartet einen souveränen Sieg von Dortmund. Für uns ist das eine große Chance, zu wissen, dass es keine Auswirkungen auf die Tabelle hat. Es geht darum, mutig zu sein, Fußball zu spielen. Dann haben wir eine Möglichkeit, Dortmund zu ärgern. Florian Kohfeldt

Kohfeldts Fokus gilt nur dem BVB

An ebenjene Möglichkeit glauben einige Werder-Fans nicht. Für sie ist das Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin wichtiger. Dass im Werder-Umfeld so mancher seine Priorität auf den Samstag legt, ist auch Kohfeldt nicht entgangen. Davon anstecken lassen will er sich aber nicht. "Als Trainer und Wettkämpfer wäre es verrückt, so zu denken", stellte er klar.

Und wie einst David im Duell mit Goliath hat natürlich auch Kohfeldt sich schon überlegt, wie er den scheinbar übermächtigen Riesen zum Fallen bringen kann. Fündig geworden ist er dabei auch. Die Dortmunder hätten "Momente voller Euphorie in ihrem Spiel", stellte er fest. Und in diesen würden viele Spieler den Weg in die Offensive suchen. Ein paar kleine Dinge habe man in der Gegner-Analyse gesehen. Genauer sprechen mochte er über diese aber nicht, denn "die in Dortmund haben auch Fernsehen", scherzte er.

Verständnis für die Werder-Fans

Verstecken wollen die Bremer sich dabei auf keinen Fall. Offensiv und forsch will Werder es gegen den BVB angehen. Dabei hofft Kohfeldt aber auch auf das Verständnis der Fans, wenn einmal etwas nicht klappt.