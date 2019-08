Geliebtes Phänomen: Pizarro trifft und trifft

Er war der Matchwinner im Pokalspiel gegen Delmenhorst und stellte erneut Rekorde auf. Doch vor allem erlebte die Werder-Ikone einen einmaligen Liebesbeweis der Fans.

Lässiger Doppelpack: Claudio Pizarro traf zwei Mal gegen Atlas Delmenhorst und demonstrierte, dass seine Form und sein Ehrgeiz nicht nachgelassen haben. Bild: Gumzmedia | Andreas Gumz

Es ist schon ein lieb gewordenes Ritual geworden, bei jedem Werder-Heimspiel. Jedes Mal. Sie rufen nach ihm, sie fordern ihn. Und irgendwann spurtet Claudio Pizarro dann vom Warmmachen die Seitenlinie entlang zur Einwechslung. Und noch während er es tut, ist schon das halbe Weser-Stadion aus den Sitzen gegangen und singt voller Hingabe "Pizarro-oh-oh!". Doch am Samstagabend war es anders.

Die Pokal-Partie zwischen Werder und Atlas Delmenhorst lief und in der 65. Minute machte sich der 40 Jahre alte Peruaner zur Einwechslung bereit – und dieses Mal waren alle 41.500 Zuschauer für ihn aufgesprungen. Ob Werder- oder Atlas-Trikot: Das ganze Weser-Stadion skandierte seinen Namen. So warm, dass ihn die Gesänge einhüllten wie eine Decke. In den 20 Jahren seiner Karriere hatte Pizarro die Liebe der Fußballfans sehr oft gespürt. Aber ein ganzes Stadion, das ihn ohne Ausnahme feiert – das hatte er noch nicht erlebt.

Das war ein sehr schönes Gefühl für mich. Ich war überrascht, dass es passiert ist. Für mich war es eine Ehre, so eine Ovation zu bekommen. Werders Publikumsliebling Claudio Pizarro

Doppelpack bringt doppelten Rekord

Doch nur, weil Pizarro so besonders von den Fans geliebt wird, stellt ihn Trainer Florian Kohfeldt nicht auf. "Es ist das größte Kompliment, das ich ihm machen kann: Es ist nie ein Geschenk, wenn ich ihn einwechsle", betonte er. Jeden Einsatz verdient er sich, jedes Mal erfüllt er seinen Zweck. Und auch am Samstagabend demonstrierte Pizarro mit seinen 40 Jahren wieder einmal, dass er viele junge Spieler immer noch locker in die Tasche stecken kann. Die Oberligisten von Atlas Delmenhorst ließen sich vom Schlitzohr austricksen, das war aber auch schon gestandenen Weltklassespielern mitunter passiert. In der 68. Minute versenkte Pizarro kess seinen ersten Treffer, sechs Minuten später nahm er die Mithilfe des rechten Innenpfostens dankend mit – und feierte so nicht nur das 5:1 und 6:1 für Werder, sondern stellte damit gleich zwei weitere Rekorde auf.

Als zweitältester Pokal-Torschütze und als ältester Pokal-Doppeltorschütze trägt sich Pizarro erneut in die Fußball-Geschichtsbücher ein. "Mir war das gar nicht bewusst", meinte Pizarro und grinste verschmitzt: "Aber klar freue ich mich darüber." Doch um an den Rekordhalter Karl Lambertin heranzukommen, müsste Pizarro noch drei Jahre weiterspielen. Und das hatte er eigentlich ausgeschlossen. Doch Kohfeldt traut seinem Tausendsassa alles zu. "So langsam macht er mir Angst", scherzte der Werder-Coach, "wenn Pizza jetzt auch noch drei Jahre weiterspielt..."

Wirklich etwas dagegen hätte Kohfeldt sicherlich nicht, schon gar nicht in der Form, die Pizarro immer noch hat. "Ich fühle mich sehr gut", betonte der Werder-Oldie und hätte auch nichts dagegen, am kommenden Samstag beim Saisonauftakt gegen Fortuna Düsseldorf aufzulaufen. Die Entscheidung liegt bei Kohfeldt. So oder so ist Pizarro aber momentan unbezahlbar für Werder – auf und neben dem Platz. Mentor, Anführer, Identifikationsfigur – eine Legende, die immer noch spielt. "Was soll man über Claudio eigentlich noch sagen?", fragte Davy Klaassen und winkte kopfschüttelnd ab: "Der ist einfach der Wahnsinn."

