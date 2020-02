Ist Werder zu lahm für den Abstiegskampf?

Milot Rashica ist zwar Werders "Rakete", doch selbst er ist nicht der Schnellste. Insgesamt hinken die Bremer in punkto Schnelligkeit in der Liga ziemlich hinterher.

Erfolgreichster Bremer Torjäger: Milot Rashica erzielte in 19 Pflichtspielen in dieser Saison zehn Treffer. Bild: Imago | Team 2

Sie nennen ihn "Rocket", die Rakete. Milot Rashica ist schnell, sprintet immer so schön flink vor das gegnerische Tor, und deshalb nennen ihn seine Teamkollegen bei Werder eben "Rocket". Doch mit der Schnelligkeit ist das so eine Sache. Sie liegt im Auge des Betrachters und wirkt vor allem dann noch besser, wenn die Spieler drumherum eher langsamer sind.

Und genau da liegt das Problem. Rashica ist zwar der schnellste Bremer, aber er wirkt vor allem deshalb so rasant, weil seine Mitspieler – milde ausgedrückt – mit deutlich weniger Tempo unterwegs sind. Und Rashica selbst ist im Ligavergleich dann auch keine echte Rakete – sondern liegt nur auf Platz 44 der 441 Bundesliga-Profis. Mit einer durchschnittlichen Höchstgeschwindigkeit von 34,27 km/h. Schlimmer noch: Rashica ist der einzige Werder-Profi unter den Top 100.

Schnecken-Skala statt Topspeed-Tabelle

Spieler wie Kapitän Niklas Moisander (2. von links) profitieren eher von ihrer Erfahrung und dem guten Stellungsspiel, als von besonderer Schnelligkeit. Bild: Gumzmedia | Andreas Gumz

Zieht man die Statistik von Sportdaten-Dienstleister Deltatre heran, so ist die Topspeed-Tabelle für Werder Bremen eher eine Schnecken-Skala. Maximilian Eggestein liegt als zweitschnellster Bremer bloß auf Platz 106 (33,42 km/h), doch viel alarmierender ist die Tatsache, dass 13 der 28 Werder-Profis jenseits der Top 300 rangieren. Sieben von ihnen würden sich sogar von ihrem Torhüter Jiri Pavlenka abhängen lassen, dessen Kernkompetenz eigentlich nicht im Sprintbereich zu liegen bräuchte.

Auch unter den langsamsten Spielern der Bundesliga sind die Bremer prominent vertreten. Claudio Pizarro ist mit seinen 41 Jahren erwartbar auf Platz 424 zu finden mit 26,84 km/h, doch beim zehn Jahre jüngeren Nuri Sahin ist Rang 414 mit 27,65 km/h doch eher beunruhigend. In vielen Mannschaftsteilen ist Werder zwar mit Spielern gespickt, die mit Auge, aber nicht mit besonders schnellen Beinen unterwegs sind. Nimmt man den Durchschnitt der 18 Bundesliga-Klubs als Maßstab, dann müsste jeder Verein eigentlich fünf Spieler in den Top 100 haben. Davon sind die Bremer weit entfernt. Ist Werder also zu lahm für den Abstiegskampf?

Hakimi ist der Schnellste der Liga

Hilfreich ist mangelnde Sprintstärke sicherlich nicht, egal, ob im Zweikampfverhalten, bei der Balleroberung, beim Umschaltspiel, bei der Konterabsicherung – der Zweite ist auf dem Spielfeld eben meist der Verlierer. Werders Trainerlegende Otto Rehhagel prägte einst den Spruch "Größe ist nicht trainierbar". Für Schnelligkeit dürfte das bedingt wohl auch zutreffen – dennoch sollte Trainer Florian Kohfeldt seinen Spielern lieber Beine machen, damit ihnen die Konkurrenz nicht davon sprintet.

Schnellster Bundesliga-Profi ist übrigens Dortmunds Achraf Hakimi, der es auf einen Top-Speed von von 36,21 km/h bringt. Schlusslicht der Liga ist Leipzigs Ersatztorhüter Yvon Mvogo mit 22,64 km/h auf Rang 441 – der hatte aber auch nur vier Einsätze. Wer wenig spielt, hat natürlich auch weniger Chancen auf schnelle Sprints. Doch die Zahlen von Werders Stammspielern sind sicherlich kein Grund, die Beine hochzulegen.

Die Topspeed-Tabelle der Werder-Profis nach 20 Spieltagen:

Hier können Sie sich externe Inhalte (Text, Bild, Video…) von Datawrapper anzeigen lassen Stimmen Sie zu, stellt Ihr Browser eine Verbindung mit dem Anbieter her.

Mehr Infos zum Thema Datenschutz. Inhalte von Datawrapper künftig immer anzeigen. Zustimmen

Werder Bremen zwischen Pokal-Rausch und Abstiegskampf

Weitere Informationen zum Video