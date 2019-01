Ausblick auf die Rückrunde: Werder ist Europa näher als dem Abstieg

Nach einem beeindruckenden Start rutschten die Bremer zum Ende der Bundesliga-Hinserie etwas nach unten. Trotzdem ist das ambitionierte Saisonziel noch in Sichtweite.

Er steht für das neue Gesicht von Werder Bremen: Trainer Florian Kohfeldt (Archivbild). Bild: Imago | Jan Huebner

Werders Saison begann mit einem Paukenschlag: „Wir wollen nach Europa“, lautete die Zielsetzung von Werders Sportchef Frank Baumann. Nach vielen Jahren im Abstiegskampf und wechselnden Trainern hat man bei Werder mit Florian Kohfeldt nicht nur endlich den richtigen Coach, sondern auch das eigene Selbstbewusstsein wiedergefunden.

So lief die Hinrunde

Die Erwartungshaltung der Fans wurde mit den Verpflichtungen von Davy Klaassen, Yuya Osako, Martin Harnik und Nuri Sahin sowie der Rückkehr der Vereinslegende Claudio Pizarro noch weiter in die Höhe getrieben. Der Saisonstart mit 17 Punkten aus den ersten acht Spielen war verantwortlich dafür, dass sogar schon "Europapokal"-Gesänge aus der Ostkurve zu hören waren. Alles lief nach Plan. Den Wendepunkt in der Hinrunde markierte eine denkwürdige 2:6-Niederlage im Weser-Stadion gegen Bayer Leverkusen am 9. Spieltag. In der Folge gewannen die Grün-Weißen nur noch ein einziges Spiel bis zur Winterpause und rutschten auf Platz zehn.

Auch Milot Rashica vergab in der Hinrunde einige Großchancen. Bild: gumzmedia | Andreas Gumz

Auffällig bei Werder war die schlechte Chancenverwertung. Bei Spielen wie dem 1:1 gegen Nürnberg, dem 1:1 gegen Hoffenheim oder bei der 2:3-Niederlage in Leipzig vergaben die Bremer große Chancen und ließen in der Folge wichtige Punkte im Kampf um Europa liegen.

Alles in allem kann Werder Bremen mit der Hinserie zufrieden sein. Dem 6. Platz ist Werder näher als dem 16. und spielerisch zeigten die Norddeutschen einige ansprechende Leistungen, wie man sie von Werder schon lange nicht mehr erlebt hatte.

Wer kommt, wer geht?

Schon vor Ende der Hinrunde schob Frank Baumann möglichen Zugängen einen Riegel vor. Verständlich, aufgrund der großen Investitionen im Sommer. Darüber hinaus machten auch die einzelnen Mannschaftsteile nicht den Eindruck, als seien sie zu dünn besetzt. Verletzungen und Sperren in Abwehr und Mittelfeld konnten durch die Ersatzspieler Sebastian Langkamp oder Kevin Möhwald aufgefangen werden. Im Sturm kam der erst 18-jährige Joshua Sargent zuletzt zu Kurzeinsätzen und traf sogar schon zweimal. Dazu soll der seit über einem Jahr verletzte Fin Bartels im Laufe der Rückrunde zurückkehren und den Kader verstärken. Des Weiteren gab Werder die Verpflichtung des 18-jährigen Österreichers Romano Schmid bekannt. Der Mittelfeldspieler bekam einen Vertrag bis 2023, soll aber zunächst für 18 Monate ausgeliehen werden.

Fin Bartels kommt dem Comeback nach seinem Achillessehnenriss immer näher. Bild: gumzmedia | Andreas Gumz

Auf der Liste der möglichen Abgänge stehen nach wie vor Luca Caldirola und Thanos Petsos, die sich zwar bei Werder fit halten, aber keine Rolle mehr spielen. Ole Käuper wurde an Erzgebirge Aue ausgeliehen und Florian Kainz wechselt wohl zum 1. FC Köln.

Glücksfall Florian Kohfeldt

Es ist die erste Saison, in der Florian Kohfeldt von Beginn an dabei ist. Seit seiner Amtsübernahme im Herbst 2017 gab er Werder Bremen ein neues Gesicht. Bei Experten gilt der 36-Jährige mit seiner bestimmten, aber unaufgeregten Art als einer der größten Trainer-Talente des Landes. Für Werder ist Kohfeldt ein echter Glücksfall, und auch wenn das Saisonziel Europa nicht erreicht werden sollte: Florian Kohfeldt wird aller Voraussicht nach auch weiter auf Werders Trainerbank sitzen.

Erwartungen an die Rückrunde

Werder muss cleverer werden. Florian Kohfeldt nennt das „ein Spiel fühlen lernen“. Damit meint er, dass seine Mannschaft die Balance zwischen Kontrolle und Sturmlauf lernen muss. Seinem Team passierte es zu oft, dass ein Spiel aus der Hand gegeben oder eine Aufholjagd nicht belohnt wurde. Wenn Werder es schafft, die Torchancen besser zu nutzen und krasse Aussetzer in der Defensive zu vermeiden, ist der 6. Platz und damit die Qualifikation zum Europapokal immer noch ein ambitioniertes, aber realistisches Ziel.