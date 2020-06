Werder-Coach Kohfeldt erleichtert: "War ein Stück weit ein Finale"

Der Druck werde für Werder in den kommenden drei Spielen aber nicht kleiner, mahnt der Bremer Coach. Außerdem erklärt er, was im Angriff gegen Paderborn besser lief.

Beim 5:1-Sieg in Paderborn hatte Werder-Coach Florian Kohfeldt allen Grund zu Freude. Ihm ist allerdings klar, dass der Druck in den kommenden drei Spielen nicht geringer wird. Bild: Imago | Groothuis/Witters

Am Samstag um 17:20 Uhr hätte der Kampf um den Klassenerhalt für Werder nur noch theoretischer Natur sein können. Hätten die Bremer ihr Spiel in Paderborn verloren und Düsseldorf gleichzeitig gegen Dortmund gewonnen, hätte der Abstand auf Relegationsrang 16 bereits sechs Punkte betragen. Doch der Nachmittag lief aus Werder-Sicht perfekt. Die Bremer gewannen in Ostwestfalen mit 5:1 und die Düsseldorfer verloren in letzter Sekunde gegen den BVB. Daraus, dass vor dem Spiel immenser Druck auf ihm und seiner Mannschaft lag, machte Chefcoach Florian Kohfeldt nach dem Spiel kein Geheimnis.

Wir hatten ein absolutes Druckspiel. Es war schon ein Stück weit das Gefühl eines Finales für uns, definitiv. Das haben wir gut angenommen. Nicht nur kämpferisch, sondern teilweise auch spielerisch haben wir wirklich ein ordentliches Spiel gemacht. Florian Kohfeldt am ARD-Mikrofon

Für Kohfeldt passt die Besetzung im Strafraum

Dem Druck haben die Bremer standgehalten. "Aber diesen Druck werden wir noch drei weitere Spiele haben", mahnte Kohfeldt nach dem Spiel. Wichtig wird in den kommenden Partien gegen die Bayern, Mainz und Köln sein, dass es im Angriff weiterhin läuft. An der Weser wird dabei natürlich gehofft, dass in Ostwestfalen endlich der Knoten geplatzt ist. Vor der Partie am Samstag war Werder mit nur 30 Treffern die harmloseste Mannschaft der Liga. Gegen Paderborn trafen die Hanseaten dann gleich fünfmal. "Wir waren klarer und zielstrebiger im letzten Drittel und haben eine bessere Boxbesetzung gehabt", lobte Kohfeldt. Die Box ist dabei im modernen Fußball-Fachjargon der Strafraum. Und in diesem tauchte vor dem 1:0 mit Davy Klaassen ein Mittelfeldspieler auf und köpfte Werder in der 20. Minute in Führung. Eine Aktion, die dem Coach besonders gefiel. Genauso wie der Einsatz von Klaassens Mittelfeldpartner Maximilian Eggestein, der vor dem 4:0 in den Paderborner Strafraum vorrückte und traf.

Das sieht man im Nachgehen beim Tor von Maxi. Das ist der Sechser, der dann dort nachgeht, um das Tor zu schießen. Das war konsequenter, das war klarer – und das war das Entscheidende. Florian Kohfeldt am ARD-Mikrofon

Neue Hoffnung in Bremen: Die Werder-Fans sind erleichtert

