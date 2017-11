Werder mit Umsatzrekord und Gewinn

Nach dem ersten Heimsieg die nächste Positivmeldung von Werder: Geschäftsführer Klaus Filbry verkündet einen Rekordumsatz für eine Saison ohne internationalen Wettbewerb.

Unweit des Weserstadions in der Werder-Halle an der Hemelinger Straße lädt Werder zur Mitgliederversammlung. Bild: Gumzmedia | Andreas Gumz

Aus sportlicher Sicht war die abgelaufene Saison 2016/17 eine Berg- und Talfahrt: Einer mauen Hinrunde folgte eine spektakuläre Rückrunde, die fast mit der Teilnahme am Europapokal geendet hätte. Doch auch, wenn es für Werder nicht zur Teilnahme am internationalen Geschäft reichte, die finanziellen Zahlen, die Werder seinen Mitgliedern bei der Versammlung am Montagabend präsentiert, erinnern an bessere Zeiten. So erreicht die ausgegliederte Kapitalgesellschaft des Vereins mit einem Gesamtumsatz von 123,5 Millionen Euro den mit Abstand besten Wert für eine Saison, in der die Profimannschaft nicht in Champions- oder Europa-League spielte. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte Werder seine Einnahmen um satte 15,4 Millionen Euro. Großen Anteil an dieser Umsatzsteigerung haben vor allem die Einnahmen aus den Transfers von Anthony Ujah (11,5 Millionen Euro), Jannik Vestergaard (12,5 Millionen Euro) und Serge Gnabry (8 Millionen Euro).

Zum zweiten Mal in Folge schwarze Zahlen

Doch auch, wenn der Umsatz beachtlich angestiegen ist, der Gewinn der ausgelagerten Fußball-Profi-Abteilung von Werder fiel von 2,8 Millionen Euro im Jahr 2015/16 auf 700.000 Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Das liegt laut Werder-Boss Klaus Filbry an den gestiegenen Gehaltskosten des Kaders wie auch an den zurückgegangenen TV-Geldern. Dennoch sieht der 50-jährige Sportfunktionär Werder auf einem guten Weg. Seiner Aussage nach konnte das Eigenkapital leicht gestärkt werden. "Wir arbeiten daran, diese wirtschaftliche Wende auch in den kommenden Jahren zu bestätigen, um für unser Kerngeschäft Profifussball die besten Voraussetzungen in einem immer härteren Konkurrenzkampf zu bereiten."

Auch Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald kann mit positiven Zahlen des Vereins aufwarten. So erwirtschaftete der Gesamtverein Werder Bremen mit seinen sechs Abteilungen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss. Er stieg von gut 71.000 Euro im Vorjahr auf rund 715.000 Euro. Damit steigt das Eigenkapital des Sport-Vereins auf 13,5 Millionen Euro.

Der SV Werder ist gesund, aktiv und zukunftsorientiert. Wir sind ein leuchtendes Aushängeschild Bremens. Hubertus Hess-Grunewald, Vereinspräsident SV Werder Bremen

Baumann soll mehr Macht bekommen

Kontrovers dürften die Satzungsänderungsvorschläge auf der Mitgliederversammlung besprochen werden. Danach soll der Geschäftsführer Sport Frank Baumann die Verantwortlichkeit für das Leistungszentrum übertragen bekommen und so mit mehr Macht im Verein ausgestattet werden. Angesichts der sportlichen Lage und der vergangenen Trainerdiskussionen muss Werders Sportchef bei diesem Punkt wohl mit einigem Gegenwind rechnen.