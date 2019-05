Pizarro bleibt ein weiteres Jahr bei Werder

Es ist offiziell: Der Bremer Publikumsliebling wird auch in der kommenden Saison das grün-weiße Trikot tragen. Das verkündete der Klub vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig.

Noch ein Jahr: Claudio Pizarro macht weiter bei Werder. Bild: Gumzmedia | Andreas Gumz

Die "Pizza-Party" im Weser-Stadion geht somit in die Verlängerung. Angekündigt hatte sich dies bereits in den vergangenen Tagen. Erst am Freitag waren Pizarros Vater, Claudio Pizarro senior, und Berater Carlos Delgado auf der Werder-Geschäftsstelle zu Gast.

Pizarro wird somit wohl auch als 41-Jähriger noch für Werder spielen. Falls er heute gegen die Leipziger noch eingewechselt wird, hätte er gar doppelten Grund zur Freude. Dann würde er Mirko Votava als ältesten Spieler, der je in der Bundesliga für Werder gespielt hat, ablösen. Dank der Vertragsverlängerung dürfte der Peruaner sich aber spätestens in der kommenden Saison diese Rekordmarke schnappen.

Neuer Vertrag? Berater und Vater von Claudio Pizarro in Bremen

Weitere Informationen zum Video