Pizarro: "Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht"

Es war ein Abend zum Vergessen: Werder kassiert eine 2:6-Klatsche gegen Bayer Leverkusen. Selbst Claudio Pizarro brachte den Bremern nur kurzzeitig Hoffnung.

Claudio Pizarro gelang gegen Leverkusen sein 105. Bundesligator für Werder Bremen - 24 dieser Treffer waren Siegtreffer. Bild: Gumzmedia/Andreas Gumz

Florian Kohfeldt war wirklich nicht danach, süffisante Anekdoten zu erzählen. Nach einer 2:6-Klatsche, bei der seine Mannschaft in jeden erdenklichen Konter hineingelaufen war, und eben alles andere als so erwachsen spielte, wie sie es in den vergangenen Wochen noch getan hatte. Es war ein eiskalter Sonntagabend im Weser-Stadion gewesen, der die wohlige Werder-Euphorie empfindlich abkühlte.

Und doch wollte Kohfeldt eine nette Anekdote teilen, schließlich gab es an diesem fürchterlichen Abend einen kleinen Lichtblick: Claudio Pizarro war sein erster Bundesligatreffer der Saison geglückt. "Ja, Glückwunsch", meinte Kohfeldt: "Mich hat neulich Mirko Votava angesprochen, er ist ja immer noch der älteste Torschütze der Liga." Votava hatte 1996 im Alter von 40 Jahren und 121 Tagen noch einmal getroffen. "Er meinte: 'Pass' auf, dass mir Claudio nicht gefährlich wird'. Aber da musste ich sagen: 'Tut mir leid, Mirko, da kann ich dir nicht helfen.'" Anfang Februar 2019, im Heimspiel gegen Nürnberg, ab da ungefähr muss Votava um seinen Eintrag im Buch der Rekorde zittern.

"Konnten das Spiel nicht in den Griff kriegen"

Denn der ewige Pizarro, er liefert einfach und Sonntagabend hatte er wieder geliefert. Als der nun 40 Jahre alte Peruaner mit Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, da brachte er wie immer Schwung mit und den festen Glauben, die Partie gegen Bayer Leverkusen sei auch beim Stand von 0:3 nicht vorbei. Tatsächlich, als Pizarro in der 60.Minute zum 1:3 traf, da stand das Weser-Stadion kopf. Yuya Osako legte nur drei Minuten später nach und plötzlich schien sich eine rasante Aufholjagd zu entwickeln.

Kurzzeitig setzte Werder zur Aufholjagd an. Bild: Imago/Nordphoto | Nordphoto

Die Wende in diesem Fußball-Spektakel schien wirklich möglich. Die Hoffnung währte jedoch nur vier Minuten. Bayer blieb eiskalt an diesem eiskalten Abend, Werder zu naiv und unsortiert in der Defensive. "Mit den zwei Toren hatten wir wieder Hoffnung, man versucht alles", meinte Pizarro später, "aber nach dem 2:4 konnten wir das Spiel nicht mehr in den Griff kriegen."

Moisander fiel kurzfristig aus

Die Balance zwischen Offensive und Defensive, sie war den Bremern gegen Bayer komplett abhanden gekommen. "Das sind Sachen, die müssen wir unbedingt korrigieren", fügte Pizarro hinzu: "Und man sieht, wenn wichtige Spieler wie Niklas Moisander fehlen, dass es dann nicht so gut läuft." Werders Abwehrchef war kurzfristig mit Oberschenkelproblemen ausgefallen. Der unerfahrene Marco Friedl ersetzte ihn, erwischte aber einen mehr als unglücklichen Tag und verschuldete die ersten drei Gegentreffer fast im Alleingang. Pizarro wollte niemanden beschuldigen, die ganze Mannschaft habe verloren.

Nach so einer überragenden Phase, die wir zuletzt hatten, kann so etwas passieren. Natürlich ist das nicht das Beste, wenn wir Zuhause so viele Tore bekommen. Aber wir haben einfach zu viele Fehler gemacht. Werder-Stürmer Claudio Pizarro



Dennoch behielt der trostlose Abend eine positive Note für den Oldie. Schließlich hatte er allen gezeigt, dass er auch mit Ü40 noch immer treffen kann. "Ich freue mich immer über ein Tor, aber nach so einer Niederlage ist das natürlich schwer", sagte Pizarro: "Aber für mich persönlich ist es wichtig, dass ich getroffen habe, und mit meiner Leistung der Mannschaft helfe." Doch an diesem Abend konnte nichts und niemand Werder helfen. Nicht einmal Claudio Pizarro.