Die Pinguins sind heiß auf den Ausgleich

In der Playoff-Serie liegen die Eishockeyprofis aus Bremerhaven mit 1:2 zurück. Heute Abend wollen sie mit dem Heimvorteil Meister München den Matchball vermiesen.

In München gab es für die Pinguins zwei frühe Treffer zu bejubeln – danach übernahmen allerdings die Münchner die Spiel-Regie. Bild: Imago | Nordphoto

Ab 19:30 Uhr wird es für die Fischtown Pinguins wieder ernst. Aber sie können sicher sein, dass mit dem Anpfiff wieder fast 5.000 Fans in der Bremerhavener Eis Arena Vollgas auf den Rängen geben werden. Die Profis auf dem Eis müssen das auch, denn in der Playoff-Viertelfinalserie liegen sie mit 1:2 hinten gegen den EHC München. Wer zuerst vier Spiele gewonnen hat, ist eine Runde weiter – also heißt es für die Pinguins heute Abend: dem Meister den Matchball vermiesen.

Ich denke, wir haben gute Möglichkeiten – vor allem Zuhause mit den Fans im Rücken. Da haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Auch wenn es viele nicht glauben: Die Spieler und auch wir Trainer merken das, wie viel Energie von außen kommt. Bremerhavens Coach Thomas Popiesch

Den großen Favoriten nachdenklich gemacht

Der Außenseiter mit dem kleinsten Etat der Deutschen Eishockeyliga will unbedingt den Ausgleich gegen die bayrischen Großkopferten schaffen. Und so unrealistisch scheint das gar nicht zu sein, denn Popiesch ist sicher, dass die Münchner langsam ins Grübeln gekommen sind: "Die haben gemerkt, dass da kein Gegner steht, den sie sicher schlagen können. Sondern sie müssen alles geben, um uns zu schlagen."

Der Mann an der Bande: Thomas Popiesch wurde gerade zum DEL-Trainer des Jahres gekürt. Bild: Imago | Zink

Dass der Meister die erste Partie der "Best-of-Seven"-Serie überraschend mit 3:4 verlor, quittierte er mit einer deutlichen 6:3-Revanche im zweiten Spiel – und das in der Eisarena Bremerhaven. Die Pinguins ließen sich von diesem Rückschlag nicht abschrecken und lieferten am vergangenen Sonntag in München eine unerschrockene Leistung ab, führten sogar bis ins letzte Drittel. Dann drehten die Hausherren allerdings auf und wendeten das Spiel noch zum 5:2-Sieg.

"Müssen unsere Chancen besser nutzen"

Welche Lehren haben die Pinguins also aus der bisherigen Viertelfinal-Serie gezogen? "Wir müssen versuchen, die Chancen, wenn sie sich uns bieten, konsequenter zu nutzen", betonte Popiesch: "Wir müssen in der Anfangsphase aufmerksamer sein. Denn München wird sicher versuchen, früh eine Entscheidung herbeizuführen. Je länger das Spiel geht, desto besser werden unsere Chancen."

Auch Stürmer Christoph Körner ist optimistisch für das vierte Duell der Serie. Der Glaube an den Erfolg sei natürlich da, sagte er, und einmal hätten sie ja schon gewonnen gegen München – und beim letzten Mal fast gewonnen. Wie gelingt also heute Abend der Sieg? "Wenn wir dieses Mal über 60 Minuten so spielen und nicht über 40 Minuten, dann sollte es schon klappen", meinte Körner.