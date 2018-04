Trainer Kohfeldt: Lob für ihn und Treuebekenntnis von ihm

Dieser 2:1-Sieg zeigt: Kohfeldt tut Werder richtig gut. Seine Taktik: anspruchsvoll aber erfolgreich, die Spieler begeistert. Und um seinen Verbleib brauchen sich die Fans keine Sorgen zu machen.

Vereinsrekord eingestellt: Seit neun Bundesligaspielen im Weser-Stadion ist Werder unter Kohfeldt noch unbesiegt. Bild: gumzmedia | Andreas Gumz

Das Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt war auch das Duell zweier Taktik-Füchse. Niko Kovac, Trainer bei Eintracht Frankfurt, steht derzeit hoch im Kurs, wird schon als Nachfolger von Jupp Heynckes bei Bayern München gehandelt. Und auch Werders Florian Kohfeldt bekommt seit Wochen Lob von allen Seiten, einer seiner Fans kein geringerer als Matthias Sammer – übrigens seit Kurzem externer Berater von Borussia Dortmund. Das Duell der Trainer am Ostersonntag entschied Kohfeldt für sich: mit etwas Glück beim späten Tor zum 2:1, aber auch mit ganz viel Taktik.

Das Werder-Portal "Deichstube" spekulierte vor wenigen Tagen bereits, bei welchen Topklubs Kohfeldt schon auf der Liste stehen könnte. Dortmund? RB Leipzig? Gladbach? Mag sein. Klar ist seit gestern aber: Kohfeldt wird auch nächste Saison bei Werder an der Seitenlinie stehen. Das sagte der Trainer klipp und klar im Radio-Bremen-Interview.

Ich freue mich unheimlich, mit dieser Mannschaft zusammen zu arbeiten und ich freue mich auch unheimlich mit Frank Baumann zusammen zu arbeiten. Ich werde auf jeden Fall nächste Saison hier als Trainer arbeiten, sollte der Verein dieses auch so wollen. Florian Kohfeldt, Trainer Werder Bremen

Und der Verein will auch. Zwar ist über das Vertragswerk mit Kohfeldt nichts bekannt, vielleicht läuft der Vertrag erstmal bis zum Sommer, vielleicht aber eh bereits für einige Jahre. Darüber wollte sich Sportchef Frank Baumann nichts entlocken lassen. Nur so viel: Kohfeldt kann gerne bleiben. Na, dann wäre das ja jetzt geklärt.

Nach meiner Sicht, kann er auch gerne bleiben. Aber wir haben auch nie etwas über Vertragslaufzeiten gesagt. Deswegen ist das für die Öffentlichkeit vielleicht ein Thema, intern aber kein großes. Frank Baumann, Geschäftsführer Profifußball Werder Bremen

Systemwechsel im Minutentakt

Zurück zum Spiel, zurück zum Arbeitsnachweis von Florian Kohfeldt. Raute, Dreierkette, Viererkette: Werder spielte alles in nur einem Spiel. Die Mannschaft ist variabel geworden, anpassungsfähig, kann sich sehr gut auf den Gegner einstellen. Für die Spieler ist das extrem anspruchsvoll, aber auch ein großer Ansporn. "Ich weiß nicht, wie oft wir heute das System hin und her umgestellt haben. So wie auch die Frankfurter. Das war ein Denkspiel heute, aber schön, das wir das alles umsetzen können. Das musst du erstmal hinkriegen", freut sich Kapitän Zlatko Junuzovic.

Wie das geht? Aus einer Mannschaft am Tabellenende ein Team zu formen, dass es mit starken Gegnern wie Frankfurt nicht nur kämpferisch sondern auch spielerisch aufnimmt? Mit einem Trainer, der genau weiß, was er will, und der das offenbar seinen Spielern perfekt erklären kann.

In jedem Training, in jeder Situation, in jeder Analyse von uns aber auch in jeder Analyse vom Gegner, gibt er uns genau die Punkte vor, die wichtig sind. Er gibt das einfach authentisch vor, er lebt dafür. Man merkt einfach, es hat Hand und Fuß, es ist alles sinnvoll, und wenn es sinnvoll ist, dann macht es jeder gern. Zlatko Junuzovic, Kapitän Werder Bremen

Gefühlt hätte Werder am Sonntag alle sieben bis acht Minuten die Grundordnung gewechselt, sagt Junuzovic. Aber, das stellt Trainer Kohfeldt schnell klar, das sei nichts, was er dirigiere. "Ich stehe nicht da draußen und sage: 'dieses System oder dieses'. Das passiert in Zusammenarbeit mit den Jungs. Du hast deine Spieler, Niklas (Moisander), Zladdi (Junuzovic), Bargi (Bargfrede), Max (Kruse), und die müssen auch sagen, wie sie sich wohl fühlen, wie die Zuordnungen sind. Du kannst nicht alles vorgeben."

Starker Auftritt von Junuzovic: Für Kohfeldt ist er ein wichtiger Taktgeber auf dem Platz. Ob er auch nächste Saison für Werder spielt: Ungewiss. Bild: gumzmedia | Andreas Gumz

Ein kluger Trainer, dem seine Mannschaft folgt: Das ist ein wichtiger Punkt in Werders Erfolgsrezept. Ein netter Nebenaspekt: Rotationen gehören zur Taktik dazu und ein Kapitän Junuzovic auf der Bank wie zuletzt in Augsburg ist Teil davon. Auch wenn wohl kein Spieler begeistert davon ist: Das Verständnis für die Rotation ist da, wenn sie Erfolg hat. "Es sind schon teilweise sinnvolle Entscheidungen und als Spieler merkst du dann auch, ob es richtig ist oder nicht. Und ich stehe voll dahinter und deswegen habe ich auch beim Augsburg-Spiel gesagt, da haben wir alles richtig gemacht", so Junuzovic.

Junuzovic: Gespräche laufen

Apropos Junuzovic: Der Klassenerhalt ist nahezu perfekt, Baumann bastelt schon an der Mannschaft für die nächste Saison und hat mit Stammkräften wie Bartels und Bargfrede verlängert. Und Junuzovic? Sein Vertrag läuft im Sommer aus – und der Österreicher lässt sich nicht groß in die Karten gucken. Das Wichtigste sei die sportliche Situation, wenn die geklärt sei, werde sich auch seine Zukunft klären, so der Kapitän im Radio-Bremen-Interview. "Wir sind in Gesprächen, aber konnten es halt dementsprechend auch nicht intensivieren und werden sehen, was passiert." Wohl fühle er sich natürlich in Bremen. "Ich bin sechseinhalb Jahre hier, das muss man nicht mehr beantworten."

Auch wenn Trainer Kohfeldt nicht davor zurückschreckt, seinen Kapitän hin und wieder auf die Bank zu setzen: Er braucht den klugen Kopf auf dem Platz für seine Ideen. "Er war immer bereit, war einer derjenigen, der die Grundordnung immer mit verändert hat. Er hat heute gezeigt, welchen Wert er für uns hat", lobt der Trainer nach dem Frankfurt-Spiel. Dazu kommt noch das Tor zum 1:0 und der Freistoß vor dem Frankfurter Eigentor zum 2:1.