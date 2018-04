Macht Werder die müden "Bullen" munter?

Reisen die Leipziger mit hängenden Köpfen oder mit einer "Jetzt-erst-recht!"-Einstellung an? Werder muss jedenfalls selbst eine Trotzreaktion zeigen.

Hatte eine ganze Woche Zeit für Taktikschulungen, Trainingsblöcke und Einzelgesprächen: Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Bild: Andreas Gumz

Florian Kohfeldt kann auch anders. Eigentlich kennt man den jungen Bundesliga-Trainer bisher stets freundlich und eloquent. Immer bereit, sich schützend vor und lobend hinter "seine Jungs" zu stellen. Doch nach der 1:2-Pleite gegen Hannover vor zehn Tagen wurde Kohfeldt erstmals richtig ernst. Dass seine Mannschaft lange schlafmützig und seltsam blutleer gespielt hatte, schmeckte dem Werder-Coach überhaupt nicht. Verlieren ist für ihn okay, wenn man alles gegeben hat. Aber nicht, wenn die Einstellung nicht gestimmt hat. Da hört der Spaß für Kohfeldt auf, "das kann ich nur schwer akzeptieren", monierte er in Hannover.

So kam Kohfeldt die lange Woche gerade gelegen für intensive Trainingsarbeit, Fehleranalysen und sogar Einzelgespräche. Der Trainer bat einige Spieler am Dienstag zu Unterhaltungen unter vier Augen. Nicht, um ihnen die Leviten zu lesen, das betonte Kohfeldt. Eher um zu ergründen, warum der Spielplan in Hannover nicht so umgesetzt wurde, wie bisher. Ist es doch der Spannungsabfall gewesen, der sich nach dem langen Abstiegskampf eingeschlichen hat?

Motivationsprobleme im Niemandsland

Wichtiger Mann für Florian Kohfeldt (links): Abwehrchef Niklas Moisander kehrt gegen Leipzig in die Startelf zurück. Bild: Andreas Gumz

"Die Bereitschaft war da", sagte Kohfeldt, "sie konnten es nur irgendwie an dem Tag nicht auf den Platz bringen." Er ist fest davon überzeugt, dass seine Spieler im Saisonendspurt noch einmal alles geben werden. Dass sie die Spannung für die verbleibenden fünf Spiele weiter hochhalten können. Obwohl das schwierig werden dürfte, denn als Tabellenzwölfter mit neun Punkten vor dem Relegationsplatz und zehn Punkten hinter den internationalen Rängen, liegt Werder gefühlt im Niemandsland.

Theoretisch kann Werder noch Dritter oder Letzter werden – aber sehr wahrscheinlich ist das nicht. Das wissen auch die Werder-Spieler. Umso mehr versucht Kohfeldt nun gegenzuarbeiten und zu mahnen, dass der Abstiegskampf noch nicht vorbei ist. Dass jedes gute Spiel mehr Selbstvertrauen für die Sommervorbereitung geben wird. Und Sportchef Frank Baumann dürfte zudem wohl noch einwerfen, dass jeder verbesserte Tabellenplatz dem Verein wichtige, zusätzliche Millionen an TV-Geldern einbringt.

Sind die "Bullen" müde oder angriffslustig?

Kohfeldt ist zufrieden nach der langen Vorbereitungswoche. Er habe nochmal das Positionsspiel eingeübt, intensive Trainingsblöcke und Reize gesetzt und ab Freitag die Konzentration dann nur noch voll auf RB Leipzig gelegt.

Ich kann keinen Sieg am Sonntag versprechen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir unsere Leistung bringen werden. Werder-Trainer Florian Kohfeldt

Der Rücken der Bremer sollte breit sein, mit den treuen Zuschauern im Rücken und der makellosen Heimserie unter Kohfeldt (sechs Siege, drei Unentschieden). "Das wird uns pushen", ist sich der Trainer sicher. Doch was für ein Gegner erwartet Werder am Sonntag im Weser-Stadion eigentlich?

Hatte wenig Grund zur Freude in dieser Woche: RB-Trainer Ralph Hasenhüttl. Bild: Imago | Picture Point LE

RB Leipzig ist schließlich eine Top-Mannschaft, hat aber eine echte Horrorwoche hinter sich: Drei Spiele in sieben Tagen, davon zwei Klatschen binnen 72 Stunden mit neun Gegentoren. Das 2:5-Debakel am Donnerstagabend gegen Marseille besiegelte das Aus in der Europa League, Leipzigs Selbstverständnis liegt in Trümmern. Jetzt sind sogar die Saisonziele für den Champions-League-Anwärter in Gefahr geraten, nicht einmal der derzeitige Platz sechs in der Tabelle, der gerade noch zur Europa League reicht, ist den Leipzigern sicher. Die Woche war ein Schlag ins Kontor. Doch rappeln sich die müden "Bullen" gegen Werder wieder auf? "Wir werden uns mit allem, was wir haben, wehren. Abschreiben sollte man uns nicht", betonte RB-Coach Ralph Hasenhüttl. Kohfeldt geht ohnehin davon aus, dass es ein "intensives, rassiges Spiel" wird. Und für beide Mannschaften steht es unter dem Motto: Jetzt erst recht!