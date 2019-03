Chaos auf Schalke – gut oder schlecht für Werder?

Werder braucht am Freitag einen Heimsieg, um Kontakt zu den Europa League-Plätzen zu halten. Kriselnde Schalker scheinen dafür der richtige Gegner zu sein – oder?

Beim Hinspiel auf Schalke im Oktober jubelte Werder. Bild: imago | Team 2

Sechs Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg, der Rücktritt von Manager Christian Heidel, ein neuer Sportvorstand, Stress mit den eigenen Fans und ein wackelnder Trainerstuhl. Beim Vizemeister der Vorsaison läuft momentan einiges schief – der FC Schalke steckt in einer Krise. Anders sieht es bei Werder aus: Die Bremer sind im Kalenderjahr 2019 noch ungeschlagen. Doch durch zu viele Unentschieden droht der Kontakt zu den internationalen Plätzen abzureißen. Drei Punkte am Freitagabend gegen Schalke sind Pflicht, wenn sich Werder noch Hoffnung auf die Europa League machen möchte.

Die Ausgangslage

Schalke bewegt sich als Tabellen-14. zwischen Niemandsland und reeller Abstiegsgefahr. Die Verfolger Stuttgart und Augsburg gewannen am Wochenende und setzen Schalke unter Druck. Gelsenkirchens Trainer Domenico Tedesco sagte nach der 0:4-Heimniederlage gegen Düsseldorf: "Wir sind definitiv jetzt drin in der Misere." Für Schalke gehe es um den "Überlebenskampf" gegen den Abstieg, so Tedesco. Obwohl die Kritik an ihm immer lauter wird, wird er auch am Freitag auf der Schalker Bank sitzen. Das bestätigte der neue Sportvorstand Jochen Schneider bei seiner Vorstellung am Dienstag. Für Tedesco könnte das Duell mit Werder am Freitag ein Endspiel werden. Geht Schalke auch in Bremen unter, muss er wahrscheinlich bald den Trainerstuhl räumen – die Spiele danach bestreitet Schalke gegen die Topteams Manchester City und RB Leipzig. Eine Jobgarantie für Tedesco gab es von Sportvorstand Schneider nicht.

Wir brauchen jetzt eine Trendwende. Ich bin kein Freund von Lippenbekenntnissen. Ich werde auch nicht sagen: "Wir ziehen das bis zum Vertragsende durch." Jochen Schneider, neuer Sportvorstand bei Schalke 04

Treffen am Freitag zum dritten Mal in der Bundesliga aufeinander: Florain Kohfeldt (links) und Domenico Tedesco. Bild: Imago | Revierfoto

Ein Endspiel wird es wahrscheinlich auch für Werder, aber nicht für Trainer Florian Kohfeldt, an dem in Bremen keiner zweifelt. Das Team und die Verantwortlichen glauben weiterhin daran, ihr hoch gestecktes Ziel zu erreichen und die Saison auf den Europa-League-Plätzen abzuschließen. Um nicht komplett außer Schlagdistanz zu Frankfurt, Leverkusen, Wolfsburg, Berlin und Hoffenheim zu gelangen, die allesamt vor Werder in der Tabelle stehen, brauchen die Bremer einen Sieg gegen Schalke. "Da würde ich sagen, das müssen wir gewinnen", betonte Kohfeldt am Sonntag bei Sky: "Das ist für mich eher ein Endspiel als das Wolfsburg-Spiel."

Grafik: Die letzten zehn Werder-Spiele gegen Schalke. Übersicht über Siege, Unentschiedene Spiele und Niederlagen. Sieg Unentschieden Niederlage 2014 Die letzten zehn Werder-Spiele gegen Schalke 2015 2016 2017 2018 Grafik in Vollbildansicht öffnen

Das Personal

Bei beiden Teams kommen zuletzt verletzte Stürmer zurück. Bei Werder wird Martin Harnik wahrscheinlich wieder in den Kader rutschen, auch Fin Bartels ist nach seinem gelungenen Comeback in der U23 eine Option – zumindest für einen Platz auf der Einwechselbank.

Auch Domenico Tedesco hofft derweil auf die endgültige Rückkehr seiner Stürmer. Guido Burgstaller spielte gegen Düsseldorf erstmals seit Dezember wieder von Beginn. Breel Embolo wurde nach einem auskurierten Mittelfußbruch eingewechselt und nach der Partie von Tedesco gelobt. "Das war das erste Mal seit Wochen, dass ich mal das Gefühl hatte, dass ein Stürmer auch mal einen Ball festhält." Am Freitag werden die körperlich starken Stürmer wahrscheinlich auch auf Milos Veljkovic treffen, der in der Bremer Innenverteidigung den verletzten Sebastian Langkamp ersetzt.

Die Stärken und Schwächen der Teams

Schalke hat in den vergangenen drei Pflichtspielen zehn Tore kassiert – gerade in den letzten Bundesliga-Partien stand die Abwehr sehr unsicher, aber auch nach vorne gelang den Knappen so gut wie nichts. Auffällige Stärken und Schwächen haben sich nicht hervorgetan, die Mannschaft versagte zuletzt als Ganzes. Doch Spiele wie das Champions-League-Duell mit Manchester City, in dem Schalke bis zur 85. Minute führte, oder der 4:1-Pokalsieg gegen Düsseldorf zeigen, dass die Mannschaft doch noch zu besseren Leistungen fähig ist.

Werders beste Torschützen: Maximilian Eggestein und Max Kruse trafen in dieser Bundesliga-Saison jeweils fünf Mal. Bild: Imago | Moritz Müller

Werder spielt zu oft unentschieden und vergibt zu viele Chancen. Deshalb verloren die Bremer trotz der Serie von acht Spielen ohne Niederlage etwas den Kontakt zu den internationalen Plätzen. Was das Team von Florian Kohfeldt stark macht: Werder trifft – immer! In allen 24 Bundesliga-Partien haben die Bremer mindestens ein Tor erzielt, als einzige Mannschaft der Bundesliga.

Werder musste in den vergangenen drei Ligaspielen einem Rückstand hinterherlaufen und traf teilweise erst sehr spät zum Ausgleich. Gegen Schalke wäre ein früher eigener Treffer wahrscheinlich Gold wert – er würde den ohnehin schon verunsicherten Gegner weiter beunruhigen. Eine Schalker Führung könnte allerdings den blau-weißen Knoten platzen lassen und den Gästen viel Selbstvertrauen geben. Für beide Mannschaften wird das Aufeinandertreffen im Weserstadion eine Art Endspiel, wenn auch komplett unterschiedlicher Natur: Für die einen geht es um die letzte Chance auf Europa, den anderen droht der Abstiegskampf.