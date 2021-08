3 Corona-Fälle: DFB-Pokalspiel Bremer SV gegen Bayern München abgesagt

Das DFB-Pokal-Spiel des Bremer SV gegen den FC Bayern muss verlegt werden. Bild: Radio Bremen

Nach einem ersten Fall sind nun drei Fälle nachgewiesen worden. Deshalb greifen die Quarantäne-Regeln. Wann das Spiel, das Freitag angesetzt war, nachgeholt wird, ist offen.

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem Bremer SV und Bayern München am Freitagabend (20:45 Uhr) muss verlegt werden. Grund hierfür sind insgesamt drei positive Corona-Fälle bei den Bremern und die daraus folgenden Quarantänemaßnahmen. Zunächst war lediglich ein Spieler positiv getestet worden. PCR-Tests am Dienstagmorgen ergaben nun weitere positive Fälle. Bei einem Vorbereitungsspiel gegen den VfL Oldenburg am Freitag konnten die geforderten Mindestabstände zu den positiv getesteten Spielern innerhalb der Kabine nicht eingehalten werden. Wann das Spiel gegen die Bayern nachgeholt wird, ist aktuell noch offen.

Der 1. Vorsitzende Peter Warnecke betont in einer Stellungnahme, dass zu jedem Zeitpunkt das Hygienekonzept des DFB "mit höchster Sorgfalt" umgesetzt worden sei. Den Schritt, die Mannschaft in die Quarantäne zu schicken, betrachte man als "richtig und notwendig". Offen ist allem Anschein nach aktuell allerdings noch, ob auch die bereits durchgeimpften Spieler des Kaders in der Quarantäne bleiben müssen.