Die Suche von Werder Bremen führt in die Schweiz

Die Trainersuche der Bremer führt offenbar in die Berge. Kommt Nouris Nachfolger aus der Schweiz? Nun wird über den Berner Trainer Adi Hütter spekuliert.

Adi Hütter steht mit den Young Boys Bern an der Spitze der schweizerischen Super League. Bild: Imago | Geisser

Die letzte Spur von Werders Sportchef Frank Baumann führt in die Schweiz. Nach Medienberichten soll der 42-Jährige am Sonntag auf der Tribüne im St. Jakob-Park in Basel gesessen haben. Dort spielten die Young Boys Bern gegen den FC Basel. Trainer der Young Boys Bern ist Adi Hütter und der steht überraschend mit seiner Mannschaft auf Platz 1 in der Schweiz, schon sieben Zähler vor Dauer-Meister Basel. Hütter wäre also ein geeigneter Kandidat für Werder Bremen. Sein Vertrag bei den Young Boys läuft im Sommer 2018 aus.

Plant Baumann also, den 47-Jährigen vorzeitig aus seinem Vertrag herauszukaufen? Der Verein dementiert: "Wir haben von Werder nichts gehört."

René Weiler gehört weiter zum Kandidatenkreis

Auch der Schweizer Raphael Wicky dürfte wohl kein Kandidat für die Bremer sein. Der Trainer des FC Basel mit grün-weißer Vergangenheit hat nichts von dem Besuch Baumanns mitbekommen. "Wenn er mich hätte besuchen wollen, hätte er schon Bescheid gesagt. Wir haben uns nicht getroffen", so der 40-Jährige gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Wen hat Baumann dann in der Schweiz getroffen? Vielleicht ja doch den Ex-Nürnberger Trainer René Weiler, der kürzlich beim belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht entlassen worden war? Der Schweizer, der in der Nähe von Zürich lebt, ist seit September ohne Job und ist zuletzt mit Anderlecht belgischer Meister geworden.