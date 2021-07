Teil-Erfolg für Ibrahim Miri: Abschiebung aus Bremen war rechtswidrig

Audio vom 12. Juli 2021 Bild: Radio Bremen Bild: Radio Bremen Weitere Informationen zum Audio

Die beiden Abschiebungen des Clan-Mitglieds Ibrahim Miri im Juli und im November 2019 aus Deutschland in den Libanon waren rechtswidrig. Das entschied am Montag das Bremer Verwaltungsgericht.

Zum einen, weil Ibrahim Miri ein geduldeter Ausländer in Bremen war und diese gesetzlich nicht abgeschoben werden dürfen. "Ein geduldeter Ausländer darf nicht abgeschoben werden", sagte Richter Niklas Stahnke. Zum anderen hatte die Innenbehörde bei der zweiten Abschiebung nicht das Datum der geplanten Ausreise eingehalten.

Ibrahim Miri darf nicht nach Deutschland einreisen

Dennoch dürfe der Kläger nicht nach Deutschland einreisen, weil zugleich ein entsprechendes Einreise- und Aufenthaltsverbot von insgesamt sieben Jahren rechtmäßig sei. Die Kammer halte Miri immer noch für eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Deutschland.

Miri wurde in Deutschland von 1989 bis 2014 insgesamt 19 Mal rechtskräftig verurteilt, unter anderem wegen Raubes, schweren Diebstahls, Hehlerei, Unterschlagung und bandenmäßigen Drogenhandels. Nach Angaben seiner Lebensgefährtin lebt ihr Verlobter in Beirut in einer kleinen Wohnung und hält sich mit Hausmeister-Tätigkeiten über Wasser. Sie habe mit der Familie Miri nichts zu tun, sei auch keine Libanesin und habe vorher auch nicht gewusst, was ein Clan sei.

Die Bremer Behörden verwiesen in der mündlichen Verhandlung darauf, dass der Kläger zuvor 33 Jahre ausreisepflichtig gewesen sei. Zudem gehe von ihm weiter mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland aus. Er sei elf Mal in Deutschland inhaftiert gewesen, habe über zehn Jahre Hafterfahrung und laut Gutachter ein sehr hohes statistisches Rückfallrisiko. Gegen das Urteil sind Rechtsmittel beim Oberverwaltungsgericht möglich.