CDU-Sieger: Meyer-Heder wirbt schon um die Grünen

Die CDU ist laut Prognose knapp stärkste Kraft und sieht sich als Wahlsieger. Die SPD hofft aber auf bessere Zahlen in der Hochrechnung am späten Abend. Die weiteren Reaktionen auf die Prognose.

Carsten Meyer-Heder hat als Spitzenkandidat die CDU zur vermutlich stärksten Kraft in Bremen gemacht. Bild: DPA | Hauke-Christian Dittrich

Der Spitzenkandidat der CDU sieht sich nach der ersten Prognose um 18 Uhr als Wahlsieger – auch wenn der Abstand zur SPD mit 25,5 Prozent gerade mal einen Punkt beträgt. Sein Gemütszustand sei "komplex", sagte Carsten Meyer-Heder im Interview. "Eins ist klar: Wir sind stärkste Fraktion, wie es aussieht, und das war unser Wahlziel." Allerdings hatte die CDU im Wahlkampf betont, über 30 Prozent kommen zu wollen. Dass das jetzt wohl nicht hinhaut, ist für den Neu-Politiker mit Manager-Hintergrund kein Problem. "Man muss sich ja auch ein paar Ziele hoch setzen, damit die Leute in die richtige Richtung laufen. Die Richtung stimmt und ich würde gern die Hochrechnung abwarten", so Meyer-Heder.

CDU will schnelle Sondierungsgespräche

Auch wenn es noch keine offizielle Hochrechnung gibt und unklar ist, welche Koalitionen möglich sein werden, spricht Meyer-Heder bereits von Sondierungsgesprächen in der kommenden Woche, "wenn wir den Auftrag erhalten."

Ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass ich mir Jamaika vorstellen könnte. Da muss man gucken, ob die FDP reinkommt oder nicht. Ich kann mir auch schwarz-grün sehr gut vorstellen; auch was die Programmatik angeht. Mit den Grünen passt es menschlich gut. Die Grünen haben natürlich eine starke Position. Carsten Meyer-Heder, Spitzenkandidat CDU

Auch der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Heiko Strohmann sieht trotz des knappen Vorsprungs den Auftrag der Wähler, die neue Bremer Regierung zu stellen.

Wir können auf das Ergebnis stolz sein. Wir haben es geschafft, stärkste Partei zu werden. Die Leute zeigen mit diesem Ergebnis, dass sie einen Wechsel haben wollen und daraus leiten wir einen Regierungsauftrag ab. Heiko Strohmann, CDU Bremen

SPD hofft auf besseres Ergebnis nach der Hochrechnung

Die Bremer Sozialdemokraten haben nach der ersten Prognose 8,3 Prozentpunkte verloren und kommen nur auf 24,5 Prozent. Da die erste Hochrechnung erst am späten Abend erwartet wird, gibt die SPD die Hoffnung noch nicht auf. Bürgermeister Carsten Sieling sagte bei der Wahlparty seiner Partei vor enttäuschten SPD-Mitgliedern: "Das ist noch lange kein Ergebnis, da wird noch viel, viel passieren, aber es deutet sich an, dass unser Ziel so noch nicht erreicht ist. Ich hoffe, dass es eine Verbesserung gibt."

Sieling: "Da wird noch viel, viel passieren"

Weitere Informationen zum Video

SPD- Innensenator Ulrich Mäurer mit deutlichen Worten

Deutlich klarere Worte fand SPD-Genosse Ulrich Mäurer. Der Bremer Innensenator zeigte sich geschockt von der Prognose.

Wenn ich mir die Zahlen auf Bundesebene anschaue, dann ist das eine Katastrophe. Das ist ein absoluter Tiefpunkt in der Geschichte der stolzen Sozialdemokratie und man muss gründlich drüber nachdenken, welche Konsequenzend da zu ziehen sind. Ulrich Mäurer, SPD-Innensenator

SPD sieht Konsolidierungskurs als Grund

Der Fraktionsvorsitzende der Bremer SPD, Björn Tschöpe, macht vor allem den Konsolidierungskurs der letzten Jahre für das schlechte Abschneiden der SPD verantwortlich.

Wir haben zehn Jahre Konsolidierungskurs hier gehabt, der schwierig gewesen ist für die Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern einiges abverlangt hat . Dass das Spuren hinterlässt, ist klar. Björn Tschöpe, Fraktionsvorsitzender SPD