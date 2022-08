Molenturm: Schiefes Bremerhavener Wahrzeichen gesichert

Bild: Radio Bremen

Schwimmponton mit Kran brachte Sachverständige und Stroh zum Molenturm

Turm soll möglichst originalgetreu wieder aufgebaut werden

Nordmole hatte nachgegeben und Turm in Schieflage gebracht

In Bremerhaven haben Experten den schiefen Moleturm gegen ein Versinken in der Weser gesichert. Am Nachmittag wurde ein Ponton mit Strohauflage neben den Turm bugsiert. Sollte die Mole weiter absacken oder der Turm seine Schräglage nicht mehr halten können, so würde er nun relativ weich fallen. Das Stroh auf dem herangebrachten Ponton dämpft einen eventuellen Sturz.

Tatsächlich soll das historische Bauwerk später planmäßig auf den Ponton gekippt werden. Allerdings erst, wennn die denkmalgeschützte Kuppel gesichert ist.

Am Sonntag soll dann mit der Digitalisierung des einhundert Jahre alten Bauwerks begonnen werden. Das sei wichtig, damit der Turm später auf der erneuerten Mole wieder genauso aufgebaut werden kann. Die Abbauarbeiten sollen kommende Woche beginnen. Bremens Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) sagte, sie hoffe, dass der Abbau bis Ende kommender Woche abgeschlossen ist.

In der Nacht zum Donnerstag hatte sich die Nordmole, an deren Spitze das Leuchtfeuer mit dem roten Haupt steht, abgesenkt – der rund 20 Meter hohe Turm geriet daraufhin in eine Schieflage. "Wir haben bislang festgestellt, dass sich der Turm nicht weiter geneigt hat", sagte eine Sprecher am Freitagmittag. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass das Bauwerk noch umfällt.