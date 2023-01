500-Kilo-Bombe in Bremen-Farge um 3:21 Uhr gesprengt

500-Kilo-Bombe in Bremen-Farge um 3:21 Uhr gesprengt Bild: DPA | Christopher Neundorf

Bombe auf Gelände des Tanklagers in Bremen-Farge gesprengt .

Sprengung verlief laut Polizei reibungslos .

Rund 2.500 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen .

Auf dem Gelände des Tanklagers Farge in Bremen-Blumenthal (Betonstraße) war am Montagabend bei Baggerarbeiten eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wegen der Lage und des Zustandes der englischen Fliegerbombe konnte diese nicht entschärft werden und musste gesprengt werden.

Laut Polizei verlief die Bombensprengung reibungslos – verletzt wurde niemand. Gesprengt wurde die Bombe um 3:21 Uhr, kurz darauf wurden auch die polizeilichen Maßnahmen aufgehoben.

2.500 Menschen wurden evakuiert

Der Kampfmittelräumdienst hatte einen Evakuierungsradius von 1.000 Meter um die Fundstelle festgelegt. Die Evakuierungsmaßnahmen hatten gegen 23 Uhr begonnen. Rund 2.500 Menschen mussten ab 23 Uhr raus aus ihren Wohnungen und Häusern, sie konnten in mehreren Schulen in Bremen-Nord unterkommen. Auch Busse und Bahnen durften in dem betroffenen Bereich nicht fahren. Insgesamt dauerte der Einsatz vier Stunden.